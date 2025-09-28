Sen Onu Neden Unutamıyorsun?

Senin için en unutulmaz şey, onunla yaşadığınız güzel anılar. Hafızan çok güçlü, duyguların yoğun ve geçmişe bağlı bir yapın var. Onu unutmamanın nedeni, yaşadıklarınızın içindeki samimiyet. Aslında unutamadığın kişi değil; birlikte yaşadığınız o anların sende bıraktığı tatlı iz. Bu yüzden onu düşününce nostaljik bir sıcaklık kaplıyor içini.