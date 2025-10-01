En Abartılan Ünlü Kim?

Bazı ünlüler var ki her yerde adlarını, yüzlerini, şarkılarını ya da dizilerini görüyoruz. Ama içimizden bir ses sürekli “Bu kadar övgüyü hak ediyor mu gerçekten?” diye soruyor. İşte tam da bu yüzden bu anketi hazırladık. Senin oylarınla Türkiye’nin en abartılan ünlüsü belli olacak!

Hadi teste!