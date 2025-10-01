En Abartılan Ünlü Kim?
Bazı ünlüler var ki her yerde adlarını, yüzlerini, şarkılarını ya da dizilerini görüyoruz. Ama içimizden bir ses sürekli “Bu kadar övgüyü hak ediyor mu gerçekten?” diye soruyor. İşte tam da bu yüzden bu anketi hazırladık. Senin oylarınla Türkiye’nin en abartılan ünlüsü belli olacak!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seç bakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Abartmak demek hakkında en çok konuşulmak,çok etkileşim almak demek,sevsen de sevmesen de kim çok konuşuluyorsa abartıldığına değiyor demektir.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.