Burcuna Göre Hangi Aşk-ı Memnu Karakterisin?

Enerji dolusun, içten ve çoğu zaman dürtüselsin: tam bir Koç. Behlül’ün ateşli, kararsız ama büyüleyici çekiciliği senin dinamizmini yansıtıyor. Tutkulu bağlanırsın; gördüğünü çabuk istersin ve engellerle karşılaştığında geri adım atmak pek senin tarzın değildir. Aşkınla ilgili kararlarında cesursun ama bu cesaret bazen bedel gerektirebilir empati ve sabrı öğrenmek, duygusal fırtınalarını daha az yıkıcı kılar. Behlül gibi, özgürlüğün ve tutkuların arasında denge kurduğunda hem kendine hem çevrene daha az zarar verirsin.