Burcuna Göre Hangi Aşk-ı Memnu Karakterisin?
Aşk-ı Memnu, tutku, hır, sadakat ve ihaneti aynı salonda birleştiren bir hikaye. Her karakter farklı bir ruh hali, farklı bir gölge taşıyor burcun ise kişiliğinin pusulası. Bu test burcuna göre seni Aşk-ı Memnu’daki bir karakterle eşleştiriyor: aşk yaklaşımın, çatışma eğilimlerin, gururun ve hassasiyetin bu evrende kime daha çok denk düşüyor, birlikte görelim.
Burcunu seçer misin?
Sen Behlül Haznedar'sın!
Sen Adnan Ziyagil'sin!
Sen Peyker'sin!
Sen Nihal Ziyagil'sin!
Sen Bihter Ziyagil'sin!
Sen Beşir'sin!
Sen Matmazel'sin!
Sen Firdevs Yöreoğlu'sun!
Sen Bülent Ziyagil'sin!
Sen Nihat Önal'sın!
Sen Elif'sin!
Sen Arsen Ziyagil'sin!
