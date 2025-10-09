Sen Hangi Duyguya Benziyorsun?

Senin ruhun kocaman bir güneş gibi parlıyor. Mutluluk senin en baskın duygun çünkü hayatı her zaman pozitif bir yerden görmeye çalışıyorsun. Küçük şeylerden bile keyif alabiliyor, çevrendeki insanlara enerji veriyorsun. İnsanlar senin yanında kendini daha iyi hissediyor çünkü sen ışığını onlarla paylaşıyorsun. Hayatın zorluklarını bile “geçici” görebilecek güce sahipsin. Mutluluk senin kimliğinin bir parçası.