Kişilik Testi: Ne Kadar Güvenilirsin?
Güven, hayatımızdaki en önemli bağlardan biridir. Kimilerimiz güven konusunda kaya gibi sağlamdır, kimilerimiz ise biraz daha dalgalı sularda yol alır. Bu testte vereceğin cevaplarla, çevrendeki insanların sana ne kadar güvendiğini öğreneceksin.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir arkadaşın sırrını seninle paylaştığında ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İş yerinde yapılan bir hata üzerine herkes birbirini suçluyor. Senin tavrın?
3. Söz verdiğinde genelde ne olur?
4. Arkadaşının hoşlandığı kişiyi yanlışlıkla öğreniyorsun. Ne yaparsın?
5. Telefonuna yanlışlıkla sana ait olmayan bir mesaj düşse?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birine borç verdiğinde geri alamazsan?
7. Sevgilinin özel gününü unuttun. Ne yaparsın?
8. Bir işte ekip çalışması yapıyorsun. Payına düşen kısmı nasıl tamamlarsın?
9. Sana verilen emanete yaklaşımın?
10. Biri seninle ilgili kötü konuşuyor, haberdar oldun. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen %100 güvenilirsin!
Sen %70 güvenilirsin!
Sen %45 güvenilirsin!
Sen %20 güvenilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın