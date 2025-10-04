onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kişilik Testi: Ne Kadar Güvenilirsin?

Kişilik Testi: Ne Kadar Güvenilirsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.10.2025 - 12:04

Güven, hayatımızdaki en önemli bağlardan biridir. Kimilerimiz güven konusunda kaya gibi sağlamdır, kimilerimiz ise biraz daha dalgalı sularda yol alır. Bu testte vereceğin cevaplarla, çevrendeki insanların sana ne kadar güvendiğini öğreneceksin. 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir arkadaşın sırrını seninle paylaştığında ne yaparsın?

2. İş yerinde yapılan bir hata üzerine herkes birbirini suçluyor. Senin tavrın?

3. Söz verdiğinde genelde ne olur?

4. Arkadaşının hoşlandığı kişiyi yanlışlıkla öğreniyorsun. Ne yaparsın?

5. Telefonuna yanlışlıkla sana ait olmayan bir mesaj düşse?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birine borç verdiğinde geri alamazsan?

7. Sevgilinin özel gününü unuttun. Ne yaparsın?

8. Bir işte ekip çalışması yapıyorsun. Payına düşen kısmı nasıl tamamlarsın?

9. Sana verilen emanete yaklaşımın?

10. Biri seninle ilgili kötü konuşuyor, haberdar oldun. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen %100 güvenilirsin!

Senin için güven, hayattaki en değerli şeylerden biri. Sır saklamada, sözünde durmada ve sadakatte çok sağlam bir yapın var. İnsanlar sana gözleri kapalı güveniyor çünkü bugüne kadar hep istikrarlı davrandın. Çevrendekiler seni sadece bir dost değil, aynı zamanda güvenli bir liman olarak görüyor.

Sen %70 güvenilirsin!

Genelde güvenilir birisin ama bazen küçük açıkların olabiliyor. İnsanlar sana çoğunlukla güveniyor, fakat senin de insan olduğun, hata yapabileceğin biliniyor. Özellikle samimi olduklarına çok güvenilir davranıyorsun ama dış çevrende aynı özeni göstermeyebilirsin.

Sen %45 güvenilirsin!

Senin güvenilirliğin biraz değişken. Bazen çok dürüst ve sağlamken, bazen de ağzından bir şey kaçabiliyor. İnsanlar sana tamamen güvenmekte tereddüt edebilir. Kendini biraz daha kontrol edersen, çevrende güven duygusunu daha sağlam hale getirebilirsin.

Sen %20 güvenilirsin!

Senin için sır saklamak ya da sözünde durmak çok önemli değil gibi görünüyor. İnsanlar sana güvenmekte zorlanıyor. Bu durum seni kötü bir insan yapmaz ama ilişkilerinde güven sorunları yaşaman kaçınılmaz. Biraz daha özenli ve sorumluluk sahibi olman, bağlarını güçlendirecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın