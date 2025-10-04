Kişilik Testi: Ne Kadar Güvenilirsin?

Senin için güven, hayattaki en değerli şeylerden biri. Sır saklamada, sözünde durmada ve sadakatte çok sağlam bir yapın var. İnsanlar sana gözleri kapalı güveniyor çünkü bugüne kadar hep istikrarlı davrandın. Çevrendekiler seni sadece bir dost değil, aynı zamanda güvenli bir liman olarak görüyor.