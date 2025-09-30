onedio
Yaparım Yapmam Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.09.2025 - 10:07

Hayatta herkesin sınırları, cesareti ve kendine özgü bir tarzı vardır. Kimimiz “Bunu asla yapmam” derken kimimiz “Haydi deneyelim!” diyerek renkli bir hayat sürer. Peki senin karakterin, kararların ve hayata bakışın seni ne kadar renkli yapıyor? 

Hadi teste!

1. Bungee jumping yapar mısın?

2. Saçını farklı bir renge boyatır mısın?

3. Tek başına tatile çıkar mısın?

4. Bir karaoke sahnesine çıkar mısın?

5. Sokak yemeği dener misin?

6. Çılgın bir kıyafet kombinini dışarıda giyer misin?

7. Hiç bilmediğin bir ülkeye plansızca gider misin?

8. Yeni tanıştığın insanlara kolayca açılır mısın?

9. Yeni bir hobiyi denemek senin için nasıldır?

10. Yolda şarkı söyleyerek yürür müsün?

Sen çılgınlık kelimesinin ta kendisisin!

Sen tam anlamıyla enerji patlamasısın! Renklerin neon ışıkları gibi göz alıcı. Hem dışadönük, hem cesur hem de hayata karşı coşkulu bir insansın. “Yaparım yapmam” sorularında cevabın hep yaparım oluyor çünkü sana göre hayatın kendisi denemek ve yaşamak için var. İnsanların yanında motivasyon kaynağısın, ruhun gökkuşağı gibi!

Sen çılgınlıktan çok uzaksın!

Sen daha sakin, daha kontrollü ve güvenli bir yaşamı seviyorsun. Renklerin var ama çok canlı değil, pastel tonlar gibi huzurlu. Kendini zorlamıyorsun, risklerden uzak duruyorsun. Bu da sana güvenli ama biraz daha “tek renkli” bir hayat sunuyor. Senin için renk, dengede olmak demek.

