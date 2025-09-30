Yaparım Yapmam Testine Göre Ne Kadar Çılgınsın?
Hayatta herkesin sınırları, cesareti ve kendine özgü bir tarzı vardır. Kimimiz “Bunu asla yapmam” derken kimimiz “Haydi deneyelim!” diyerek renkli bir hayat sürer. Peki senin karakterin, kararların ve hayata bakışın seni ne kadar renkli yapıyor?
Hadi teste!
1. Bungee jumping yapar mısın?
2. Saçını farklı bir renge boyatır mısın?
3. Tek başına tatile çıkar mısın?
4. Bir karaoke sahnesine çıkar mısın?
5. Sokak yemeği dener misin?
6. Çılgın bir kıyafet kombinini dışarıda giyer misin?
7. Hiç bilmediğin bir ülkeye plansızca gider misin?
8. Yeni tanıştığın insanlara kolayca açılır mısın?
9. Yeni bir hobiyi denemek senin için nasıldır?
10. Yolda şarkı söyleyerek yürür müsün?
Sen çılgınlık kelimesinin ta kendisisin!
Sen çılgınlıktan çok uzaksın!
