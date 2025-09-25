Yalnızlığın Bitecek mi?

Sen daha çok içe dönük, çekingen ve kendini kolay açamayan birisin. Bu da seni kalabalıklardan biraz uzak tutuyor. Yalnızlığın sana zaman zaman huzur veriyor olsa da aslında içten içe bir şeylerin eksikliğini hissediyorsun. Şu an için kalbin yeni başlangıçlara hazır değil gibi görünüyor. Ama bu kötü değil; çünkü bu dönemi kendini tanımak ve güçlenmek için değerlendiriyorsun.