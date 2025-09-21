Demet Özdemir’in Zirveye Taşıyan Projesi Sence Hangisiydi?
Demet Özdemir, hem televizyon hem de sinema dünyasında adını altın harflerle yazdıran bir oyuncu. Romantik komedilerden dramalara, ekran yolculuğu boyunca unutulmaz projelerde yer aldı. Peki senin kalbine en çok dokunan, en iyi bulduğun Demet Özdemir projesi hangisi? Gel, oy verip favorini seçelim!
