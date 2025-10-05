Senin İlişki Tanımın Ne?
1. Partnerin sana sürekli mesaj atmak istediğinde sen nasıl hissedersin?
2. Tartışma çıktığında nasıl davranırsın?
3. Sadakat senin için ne ifade eder?
4. Partnerinle gelecek planları konuştuğunuzda ne hissedersin?
5. Sevgiyi nasıl göstermeyi tercih edersin?
6. Kıskançlık nasıl bir duygu senin için?
7. Partnerinle ortak karar alırken sen genelde ne yaparsın?
8. İlişkide seni en çok yoran şey nedir?
9. Romantizm konusunda sen nasıl birisisin?
10. Zor bir dönemde partnerine nasıl destek olursun?
Senin ilişki tanımın tutku!
Senin ilişki tanımın sadakat ve güven!
Senin ilişki tanımın özgürlük!
Senin ilişki tanımın ortaklık!
