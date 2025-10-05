Issız Bir Adaya Düşsen Ne Kadar Hayatta Kalabilirsin?
Hepimizin aklından en az bir kez geçmiştir: “Issız bir adaya düşsem ne yaparım?”
Yalnızca hayal gücün değil, karakterin, pratik zekân ve hayata bakış açın da bu soruya yanıt veriyor aslında. Kimimiz sabırla doğaya uyum sağlarken, kimimiz daha ilk gün panikleyip pes edebiliriz. Peki senin hayatta kalma gücün ne kadar?
Hadi teste!
1. Issız adaya ilk düştüğünde yapacağın ilk şey ne olur?
2. Yanına tek bir eşya alabilsen hangisini seçerdin?
3. Açlıkla baş etmek için hangi yöntemi denersin?
4. Susuz kaldığında ne yaparsın?
5. Yalnızlık seni nasıl etkiler?
6. Ada geceleri soğuk oluyor, ne yaparsın?
7. Zaman geçirmek için ne yaparsın?
8. Bir yırtıcı hayvan çıksa karşına, nasıl tepki verirsin?
9. Bir grup insan seni bulsa onlara yaklaşır mısın?
10. Açlıktan çok zayıf düştün, ne yaparsın?
Sen ıssız adada 4 ay hayatta kalabilirsin!
Sen ıssız adada 2 ay hayatta kalabilirsin!
Sen ıssız adada 1 ay hayatta kalabilirsin!
Sen ıssız adada 2 hafta hayatta kalabilirsin!
