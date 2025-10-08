Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Hislerini Kaybettin Demektir!

Duyguların ciddi şekilde körelmiş durumda. Eskiden seni heyecanlandıran şeyler artık sana bir anlam ifade etmiyor ve insanlarla bağ kurmakta zorlanıyorsun. Bu durum hem seni hem de ilişkilerini olumsuz etkiliyor olabilir. İçinde büyük bir boşluk hissetmen, zamanla daha da ağırlaşabilir. Şu anda yapabileceğin en iyi şey, kendini toparlamak için dışarıdan destek almak; bir dostunla konuşmak, bir profesyonele başvurmak veya sana iyi gelen şeyleri yeniden hayatına katmak. Duygularının tamamen kaybolmadığını bilmek seni harekete geçirebilir.