Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Hislerini Kaybettin Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 17:04

Duygularımız, hayatı anlamlı ve canlı kılan yakıtlardır. Zaman zaman herkes yorgun, soğuk veya mesafeli hissedebilir; ama duyguların bütünüyle sönmesi, yaşam kalitesini derinden etkiler. Aşağıdaki davranışları dikkatle oku eğer bunları yapıyorsan hislerin önemli ölçüde körelmiş olabilir.

Hadi teste!

Sende olanları seçer misin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Senin hala hislerin var!

  • Sen hislerini kaybetmiş değilsin, sadece zaman zaman yorgunluk veya stres yaşıyorsun. Hayatın temposu seni yorabilir, bu yüzden bazı şeylere karşı daha az tepki veriyor olabilirsin. Ancak bu duyguların hâlâ sende olduğunu, doğru ortam ve motivasyonla tekrar canlanabileceğini gösteriyor. Küçük mutluluklara odaklanmak, sevdiklerinle vakit geçirmek ve kendine vakit ayırmak sana iyi gelecektir. Sen duygularını kaybetmedin, sadece biraz gölgede kalmışlar.

Senin hislerin bitmemiş ama azalmış!

  • Duyguların sende var ama giderek zayıflamaya başlamış. Bazen mutlu oluyorsun ama içten gelmediğini hissediyorsun, bazen de üzülmen gereken yerde boşluk hissi yaşayabiliyorsun. Bu durum sana içsel bir uyarı veriyor: bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmen için. Bu noktada duygularını canlandıracak aktiviteler, yeni insanlar tanımak veya eski tutkularını hatırlamak faydalı olabilir. Eğer bu his uzun süre devam ederse, kendine kulak vermeli ve değişim için adım atmalısın.

Senin hislerin körelmiş!

Duyguların ciddi şekilde körelmiş durumda. Eskiden seni heyecanlandıran şeyler artık sana bir anlam ifade etmiyor ve insanlarla bağ kurmakta zorlanıyorsun. Bu durum hem seni hem de ilişkilerini olumsuz etkiliyor olabilir. İçinde büyük bir boşluk hissetmen, zamanla daha da ağırlaşabilir. Şu anda yapabileceğin en iyi şey, kendini toparlamak için dışarıdan destek almak; bir dostunla konuşmak, bir profesyonele başvurmak veya sana iyi gelen şeyleri yeniden hayatına katmak. Duygularının tamamen kaybolmadığını bilmek seni harekete geçirebilir.

Senin hislerin bitmiş!

Sen hislerini büyük ölçüde kaybetmişsin. Hayat sana renksiz, anlamsız ve boş geliyor. Ne mutlu eden ne de üzen şeylere tepki verebiliyorsun, sanki içindeki duygusal dünya sessizliğe bürünmüş. Bu seviyede yaşanan duygusuzluk, ciddi bir ruhsal yorgunluğun veya tükenmişliğin işareti olabilir. Bu durumda kendi başına toparlanmak zor olabilir, mutlaka profesyonel destek almayı düşünmelisin. Unutma, hislerini geri kazanmak imkânsız değil. Zaman, doğru destek ve sabırla kalbin tekrar atmaya başlayacak, dünyan yeniden renk kazanacak.

