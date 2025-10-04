Nefret Ettiğin Davranışlara Göre Gizli Olan Duygunu Söylüyoruz!

Sen aslında çok güçlü görünsen de, içinde kocaman bir kırılganlık taşıyorsun. Nefret ettiğin davranışların çoğu seni değersiz hissettiren şeyler. Arkandan konuşulması, küçümsenmen ya da görmezden gelinmen seni en çok yaralıyor çünkü içinde sürekli kabul görme ve değer görme arzusu var. Bu kırılganlığın seni kötü biri yapmıyor, aksine seni daha insancıl kılıyor. Çevrendekilerin bunu anlamaması seni zorlayabilir ama senin içtenliğin, bir gün doğru kişiler tarafından kıymet bulacak.