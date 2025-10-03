Seni Neden Anlamıyorlar?
Hepimiz zaman zaman “Beni kimse anlamıyor” diye düşünmüşüzdür. Kimi zaman fazla duygusal olduğumuz için, kimi zaman düşüncelerimizi ifade edemediğimizden, bazen de çevremiz bizi yanlış yorumladığı için bu hisse kapılırız. Bu testte vereceğin cevaplarla, seni anlamakta neden zorlandıklarını ortaya çıkarıyoruz.
1. İnsanlara derdini anlatırken en sık yaşadığın durum ne?
2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Bir tartışmada en çok ne seni zorlar?
4. Günlük hayatta en çok neyi duyarsın?
5. İçinde kırgınlık olduğunda tavrın nasıl olur?
6. İçinde kalıp söyleyemediğin şeyler olduğunda ne hissedersin?
7. Kendini sık sık yalnız hissediyor musun?
8. İnsanların seni anlaması için ne gerekiyor sence?
9. Ailenle iletişiminde en çok hangi sorun var?
10. Bir sır paylaşsan tepkileri genelde nasıl olur?
Seni içine kapanık olduğun için anlamıyorlar!
Seni fazla duygusal olduğun için anlamıyorlar!
Seni çok ayrıntıcı olduğun için anlamıyorlar!
Seni soğuk tavırlarından dolayı anlamıyorlar!
