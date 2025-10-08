İlişkide Sana Ne Özel Hissettiriyor?
Her insan ilişkide farklı şeylerle değerli ve özel hisseder. Kimimiz ilgiyle, kimimiz güvenle, kimimiz ise küçük jestlerle… Senin ilişkide kendini en özel hissettiğin şey ne olabilir?
Hadi teste!
1. Partnerinden en çok hangisini beklersin?
2. Sevgilin sana gün içinde mesaj atmadığında ne hissedersin?
3. En romantik bulduğun hareket nedir?
4. Partnerinle en güzel vakit geçirdiğin an ne zaman olur?
5. İlişkide en önemli olan şey sence?
6. Partnerin sana özür dilerken nasıl yaklaşmalı?
7. Sevgilin doğum gününde sana ne yapsa mutlu olursun?
8. Zor bir gününde partnerinden ne beklersin?
9. En büyük korkun nedir?
10. Sevgilinle tartıştığında senin için en önemli şey nedir?
Seni ilişkide özel hissettiren şey ilgi ve zaman!
Seni ilişkide özel hissettiren şey güven ve sadakat!
Seni ilişkide özel hissettiren şey küçük sürprizler!
Seni ilişkide özel hissettiren şey sevgi ve samimiyet!
