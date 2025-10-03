İlişkinizdeki En Büyük Sorun Ne?
Her ilişki güzelliklerle dolu olsa da içinde sorunları da barındırır. Kimi iletişimden, kimi güvensizlikten, kimi de farklı beklentilerden kaynaklanır. Bazı çiftler bu sorunların farkında bile değildir ama aslında onları en çok yoran şey hep aynıdır. Senin ilişkinin gizli sorunu ne?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle tartışma yaşadığında genelde nasıl davranırsın?
4. İlişkinde en çok neye ihtiyaç duyarsın?
5. Partnerinin seni en çok sinirlendiren yönü ne olur?
6. İlişkinin başında seni cezbeden şey neydi?
7. Partnerinle özel günlerde yaklaşımın nasıldır?
8. Birlikte vakit geçirirken en çok ne yapmayı seversiniz?
9. Sevgilin sana sürpriz yapmadığında sinirlenir misin?
10. Partnerinle iletişimini nasıl tanımlarsın?
Sizin en büyük sorununuz güvensizlik!
Sizin en büyük sorununuz ilgisizlik!
Sizin en büyük sorununuz saygısızlık!
Sizin en büyük sorununuz monotonluk!
