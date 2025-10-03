onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişkinizdeki En Büyük Sorun Ne?

İlişkinizdeki En Büyük Sorun Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 10:04

Her ilişki güzelliklerle dolu olsa da içinde sorunları da barındırır. Kimi iletişimden, kimi güvensizlikten, kimi de farklı beklentilerden kaynaklanır. Bazı çiftler bu sorunların farkında bile değildir ama aslında onları en çok yoran şey hep aynıdır. Senin ilişkinin gizli sorunu ne? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerinle tartışma yaşadığında genelde nasıl davranırsın?

4. İlişkinde en çok neye ihtiyaç duyarsın?

5. Partnerinin seni en çok sinirlendiren yönü ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkinin başında seni cezbeden şey neydi?

6. İlişkinin başında seni cezbeden şey neydi?

7. Partnerinle özel günlerde yaklaşımın nasıldır?

8. Birlikte vakit geçirirken en çok ne yapmayı seversiniz?

9. Sevgilin sana sürpriz yapmadığında sinirlenir misin?

10. Partnerinle iletişimini nasıl tanımlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizin en büyük sorununuz güvensizlik!

Senin ilişkinin en büyük problemi güven. Partnerine zaman zaman inanmakta zorlanıyor, ufak şeylerden şüpheleniyorsun. Bu, ilişkinizi oldukça yoran bir faktör. Güven olmadığında ne kadar sevgi olursa olsun ilişkiler kırılgan hale gelir. Biraz daha açık iletişim ve şeffaflık, sizin için çözüm olabilir. Unutma, güven olmazsa aşk da uzun soluklu olmaz.

Sizin en büyük sorununuz ilgisizlik!

İlişkinde seni en çok zorlayan şey, partnerinin yeterince ilgi göstermemesi. Sen değer verilmek, görülmek, anlaşılmak istiyorsun ama bazen karşında duvar gibi duruyor. Bu da seni yalnız hissettiriyor. Oysa sevgi küçük ilgi detaylarıyla beslenir. İlgisizlik devam ederse, en güçlü bağ bile zamanla zayıflar.

Sizin en büyük sorununuz saygısızlık!

Senin ilişkinin en büyük sorunu saygı. Bazen partnerin senin düşüncelerini küçümseyebiliyor ya da kendi önceliklerini öne çıkarıyor. Bu da sende “değer görmüyorum” hissini güçlendiriyor. Oysa sevgi kadar saygı da ilişkinin temel taşıdır. Birbirinizi gerçekten dinlemeyi öğrenmezseniz, aranızdaki bağ zayıflamaya devam eder.

Sizin en büyük sorununuz monotonluk!

Senin ilişkinin sorunu heyecanın kaybolması. Başlangıçtaki tutkuyu ve eğlenceyi özlüyorsun ama zamanla her şey rutinleşmiş. Birlikte yapılan şeyler sıradanlaştığında bağınız zayıflıyor. Oysa ilişkilerde küçük sürprizler, spontane anlar çok önemlidir. Biraz daha enerji ve yenilikle ilişkinizi eski günlerine döndürebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın