Bir Anda Ortadan Kaybolsan Yokluğunu Ne Zaman Fark Ederler?
Bazen öyle bir döneme gireriz ki, ortadan kaybolmak isteriz. Kim fark eder, kim umursar, kim sessizce geçip gider bilemeyiz… Bu testte seçeceğin cevaplara göre, bir anda yok olsan insanların bunu ne zaman fark edeceğini söylüyoruz. Kimin hayatında iz bıraktığını, kimin gözünde “sessiz bir kayboluş” olduğunu öğrenmeye hazır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sessizce uzaklaştığında insanların ilk tepkisi ne olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Günlük hayatında insanlarla iletişimin nasıldır?
3. Arkadaş grubunda rolün ne olur genelde?
4. Birine kırıldığında ne yaparsın?
5. Bir süre telefonunu kapatsan, kim arar sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ortamlarda bulunmadığında insanlar ne hisseder?
7. Senin enerjini en iyi tanımlayan kelime ne?
8. İnsanlarla bağ kurmak sana göre nasıl bir şey?
9. En çok hangi duygun yüzünden uzaklaşırsın?
10. İnsanlar seni nasıl hatırlasın isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin yokluğunu hemen fark ederler!
Senin yokluğunu fark etmeleri birkaç günü bulur!
Senin yokluğunu bir hafta sonra fark ederler!
Senin yokluğunu bir ay sonra fark ederler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın