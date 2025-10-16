Bir Anda Ortadan Kaybolsan Yokluğunu Ne Zaman Fark Ederler?

Göz alıcı ışıklar altında parlamak yerine, sen tercihini karanlıkta kalmaktan yana kullanıyorsun. Çünkü senin için önemli olan, insanların seni görmesi değil, seni hissetmesi. Sen, kalabalıklar içinde bile fark edilmeyi beklemeyen, sessiz ve derin bir okyanussun. Kendini göstermek için çırpınmazsın, çünkü senin için gerçek bağlar, gözlerle değil, kalplerle kurulur. Sen, etrafındaki insanların dikkatini çekmek için büyük hareketler yapmaya ihtiyaç duymazsın. Çünkü sen, varlığını hissettiren bir rüzgar gibisin. Kimse senin nereden geldiğini veya nereye gittiğini tam olarak bilemez, ama senin geçtiğin yerde bıraktığın iz, her zaman fark edilir. Ve belki de en önemlisi, senin sessiz bir şekilde kayboluşun bile, zamanla bir melodiye dönüşür. Kimse senin gidişini anında fark etmeyebilir, ama senin yokluğun, zamanla bir yankı oluşturur. Bu yankı, senin varlığının ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli bir yer kapladığını gösterir. Ve belki de bu, senin sessiz varlığının en büyük kanıtıdır.