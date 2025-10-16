onedio
Bir Anda Ortadan Kaybolsan Yokluğunu Ne Zaman Fark Ederler?

16.10.2025 - 16:05

Bazen öyle bir döneme gireriz ki, ortadan kaybolmak isteriz. Kim fark eder, kim umursar, kim sessizce geçip gider bilemeyiz… Bu testte seçeceğin cevaplara göre, bir anda yok olsan insanların bunu ne zaman fark edeceğini söylüyoruz. Kimin hayatında iz bıraktığını, kimin gözünde “sessiz bir kayboluş” olduğunu öğrenmeye hazır mısın?

1. Sessizce uzaklaştığında insanların ilk tepkisi ne olurdu?

2. Günlük hayatında insanlarla iletişimin nasıldır?

3. Arkadaş grubunda rolün ne olur genelde?

4. Birine kırıldığında ne yaparsın?

5. Bir süre telefonunu kapatsan, kim arar sence?

6. Ortamlarda bulunmadığında insanlar ne hisseder?

7. Senin enerjini en iyi tanımlayan kelime ne?

8. İnsanlarla bağ kurmak sana göre nasıl bir şey?

9. En çok hangi duygun yüzünden uzaklaşırsın?

10. İnsanlar seni nasıl hatırlasın isterdin?

Senin yokluğunu hemen fark ederler!

Bir mekana girişinle, sanki oranın atmosferi değişir, hatta bir adım öteye gidersek, adeta renklenir. İnsanlar seni, enerjinle, sıcaklığınla ve varlığınla tanımlar, adeta bir enerji deposu gibisin. Seninle birlikte, sanki etraf daha canlı, daha enerjik hale gelir. Bir gün bile ortadan kaybolman, çevrendeki insanların dikkatinden kaçmaz. Hemen meraklı bakışlar etrafa yayılır, 'Acaba nerede?' soruları dudaklarda dolaşmaya başlar. Sanki bir bulmacanın eksik parçası gibi, senin yokluğunda her şey eksik, tamamlanmamış gibi görünür. Farkında olmasan bile, insanların hayatında önemli bir yer etmişsin. Belki de bu, senin doğal bir yeteneğin, belki de zamanla kazandığın bir beceri. Ama sonuç değişmiyor; sen, insanların hayatında fark yaratan birisin. Yokluğun, sessizlikten çok daha fazla şey anlatıyor. Adeta bir hikaye anlatan bir sessizlik, bir özlem, bir bekleyiş. Sessizlik, senin yokluğunda daha anlamlı, daha derin hale geliyor. Sanki senin yokluğun, sessizliği bile konuşturuyor.

Senin yokluğunu fark etmeleri birkaç günü bulur!

Senin yokluğun, bir yıldızın gökyüzünden kayboluşu gibi sessizce hissedilir. İlk anda belki kimse fark etmez, gözler alışkın olduğu parlaklığı arar ama bulamaz. Birkaç gün geçtikçe, bir şeylerin eksik olduğunu, bir boşluğun olduğunu anlarlar. İşte o zaman anlaşılır ki sen, insanların hayatında sessizce yer edinmiş, fark edilmeden önem kazanan biri olmuşsun. Gidişin, bir taşın suya düşüşü gibi yankı yapar. Önce sessizdir, sonra hafif hafif dalgalar oluşur ve sonunda herkes o dalgaların senin yokluğundan kaynaklandığını anlar. Geç fark edilir evet, ama bir kere fark edildi mi unutulmaz. Sen, biraz gizemli, biraz kendi halinde bir iz bırakırsın. İnsanlar seni tanıdıkça, seninle geçirdikleri zaman boyunca, bu izi keşfederler. Ve bir gün bir bakarlar ki, senin izin onların hayatının bir parçası olmuş. İşte bu yüzden senin yokluğun, sessizce ama derinden hissedilir.

Senin yokluğunu bir hafta sonra fark ederler!

Bir nevi gizemli bir karakter gibisin, kendi dünyanda yaşayan, çoğunlukla sessiz ve sakin. İnsanların sana olan ilgisi belki de bu gizemli havanla birleştiğinde ortaya çıkan merak duygusundan kaynaklanıyor. İçine kapanık bir yapıya sahip olman, genellikle kendi başına vakit geçirmeyi tercih etmen, insanların seni tam anlamıyla çözemedikleri bir bulmaca haline getiriyor. Ve sonra bir gün, birden ortadan kayboluyorsun. Bu durum ilk başta pek fark edilmiyor. Çünkü sen zaten genellikle kendi dünyanda, kendi kabuğunda yaşayan birisin. Ancak zaman geçtikçe, insanlar senin yokluğunu hissetmeye başlıyorlar. 'Nerede o ya?' sorusuyla başlayan bu durum, sessiz ama derinden hissedilen bir özleme dönüşüyor. Sen, fazla ses çıkarmayan ama derinden bağlar kuran birisin. Belki de bu yüzden yokluğun, sessiz ama kalıcı bir şekilde hissediliyor. Seninle geçirilen anılar, belki de herkesin aklında kalan ve özlem duyduğu şeyler. Ve belki de bu yüzden, herkes senin tekrar ortaya çıkmanı, gizemli dünyana bir kez daha dahil olmayı bekliyor.

Senin yokluğunu bir ay sonra fark ederler!

Göz alıcı ışıklar altında parlamak yerine, sen tercihini karanlıkta kalmaktan yana kullanıyorsun. Çünkü senin için önemli olan, insanların seni görmesi değil, seni hissetmesi. Sen, kalabalıklar içinde bile fark edilmeyi beklemeyen, sessiz ve derin bir okyanussun. Kendini göstermek için çırpınmazsın, çünkü senin için gerçek bağlar, gözlerle değil, kalplerle kurulur. Sen, etrafındaki insanların dikkatini çekmek için büyük hareketler yapmaya ihtiyaç duymazsın. Çünkü sen, varlığını hissettiren bir rüzgar gibisin. Kimse senin nereden geldiğini veya nereye gittiğini tam olarak bilemez, ama senin geçtiğin yerde bıraktığın iz, her zaman fark edilir. Ve belki de en önemlisi, senin sessiz bir şekilde kayboluşun bile, zamanla bir melodiye dönüşür. Kimse senin gidişini anında fark etmeyebilir, ama senin yokluğun, zamanla bir yankı oluşturur. Bu yankı, senin varlığının ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli bir yer kapladığını gösterir. Ve belki de bu, senin sessiz varlığının en büyük kanıtıdır.

