Ona Karşı Özlemin mi Ağır Basıyor Nefretin mi?

Senin duygularının merkezinde derin bir hasret yatıyor. Onun yokluğu, gün içinde beklenmedik anlarda seni yakalıyor; bazı hatıralar gözlerini dolu dolu bırakıyor. Bu, onunla geçirilen anların senin için ne kadar anlamlı olduğunu gösterir hala bağın kopmamış. Bu durum hem güzel hem de can yakıcı olabilir: çünkü özlem, insana hem umut hem de pasiflik getirebilir. Kendine şu soruyu sor: Özlem seni ileri taşıyor mu yoksa seni geçmişte tutuyor mu? Eğer ilerletmiyorsa, hislerini güvenli yollarla dışa vurmak (yazmak, konuşmak, terapötik yöntemler) sana iyi gelebilir. Eğer geri dönüş ihtimali varsa, dikkatli ve sınır koyan bir iletişimle daha sağlıklı bir yol çizilebilir yalnız unutma, özlem tek başına ilişkiyi onarmaz; eylem ve netlik gerekir.