Ona Karşı Özlemin mi Ağır Basıyor Nefretin mi?
Birini özlemekle onu nefret etmek arasındaki çizgi ince olabilir. Bazen aynı anda iki zıt duygu birbirini kovalar; bazen de biri ağır basar ve düşüncelerimizi, davranışlarımızı şekillendirir. Bu test, kalbindeki gerçek eğilimi özlem mi yoksa nefret mi hangi oranda taşıdığını keşfetmene yardımcı olacak!
Hadi teste!
1. Onu aklına getirdiğinde ilk hislerin hangisi?
2. Eski partnerinin fotoğrafını gördüğünde ilk tepkin ne olur?
3. Onunla ilgili sosyal medyada bir gönderisini görünce ne hissedersin?
4. Onun senden özür dilemesini ister miydin?
5. Onu affetmek mümkün mü senin için?
6. Onun yeni ilişki haberini duyarsan tepkin ne olur?
7. Eğer karşılaşsan ne yaparsın?
8. Kendini onunla ilgili düşünürken hangi kelime daha çok aklına gelir?
9. En çok hangi his seni yıpratıyor?
10. Gece yalnız yatarken aklından en çok ne geçer?
Senin ona olan özlemin daha ağır basıyor!
Bazen nefretin bazen de özlemin ağır basıyor!
Sen artık ona hiçbir şey hissetmiyorsun!
Senin ona olan öfken daha ağır basıyor!
Bir insana beslenebilecek en kötü duygu artık merak etmemektir bence. nefret falan bunun yanında hikaye kalır.