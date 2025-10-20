onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Ona Karşı Özlemin mi Ağır Basıyor Nefretin mi?

Ona Karşı Özlemin mi Ağır Basıyor Nefretin mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 12:06

Birini özlemekle onu nefret etmek arasındaki çizgi ince olabilir. Bazen aynı anda iki zıt duygu birbirini kovalar; bazen de biri ağır basar ve düşüncelerimizi, davranışlarımızı şekillendirir. Bu test, kalbindeki gerçek eğilimi özlem mi yoksa nefret mi hangi oranda taşıdığını keşfetmene yardımcı olacak!

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Onu aklına getirdiğinde ilk hislerin hangisi?

1. Onu aklına getirdiğinde ilk hislerin hangisi?

2. Eski partnerinin fotoğrafını gördüğünde ilk tepkin ne olur?

3. Onunla ilgili sosyal medyada bir gönderisini görünce ne hissedersin?

4. Onun senden özür dilemesini ister miydin?

5. Onu affetmek mümkün mü senin için?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Onun yeni ilişki haberini duyarsan tepkin ne olur?

7. Eğer karşılaşsan ne yaparsın?

8. Kendini onunla ilgili düşünürken hangi kelime daha çok aklına gelir?

9. En çok hangi his seni yıpratıyor?

10. Gece yalnız yatarken aklından en çok ne geçer?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin ona olan özlemin daha ağır basıyor!

Senin duygularının merkezinde derin bir hasret yatıyor. Onun yokluğu, gün içinde beklenmedik anlarda seni yakalıyor; bazı hatıralar gözlerini dolu dolu bırakıyor. Bu, onunla geçirilen anların senin için ne kadar anlamlı olduğunu gösterir hala bağın kopmamış. Bu durum hem güzel hem de can yakıcı olabilir: çünkü özlem, insana hem umut hem de pasiflik getirebilir. Kendine şu soruyu sor: Özlem seni ileri taşıyor mu yoksa seni geçmişte tutuyor mu? Eğer ilerletmiyorsa, hislerini güvenli yollarla dışa vurmak (yazmak, konuşmak, terapötik yöntemler) sana iyi gelebilir. Eğer geri dönüş ihtimali varsa, dikkatli ve sınır koyan bir iletişimle daha sağlıklı bir yol çizilebilir yalnız unutma, özlem tek başına ilişkiyi onarmaz; eylem ve netlik gerekir.

Bazen nefretin bazen de özlemin ağır basıyor!

Sen en zor kategoridesin ama bir o kadar da insanısın: hem özleyen, hem kızgın olabilen, anlık dalgalanmalar yaşayan biri. Bu, belirsizliğin ve çözülmemiş duygusal düğümlerin göstergesidir. Gelgitler kafa karıştırır çünkü bir gün hatıralar ısıtır, ertesi gün öfke buz keser. Bu noktada en faydalı adım, duygularını ayırt etmek ve onlara isim vermektir. Hangi durumda özlem artıyor, hangi tetikleyiciler öfkeyi yükseltiyor bunları not et. Ardından küçük deneylerle (ör. iletişim denemeleri, duygusal sınırlar, sosyal destek) hangi hislerin gerçekte seni yönettiğini anlamaya çalış. Karışık hisler sabit bir cevabı değil, süreç gerektirir; kendine zamana izin ver.

Sen artık ona hiçbir şey hissetmiyorsun!

Tebrikler duygularının ağırlığı artık geçmişte kalmış gibi. Ne özlem tamamen seni zorluyor, ne de öfke seni yiyor bitiriyor. Bu sonuç, sağlıklı bir kapanış, öğrenilmiş dersler ve yeni başlangıçlara açık olma halini gösterir. Kabullenme; pasif bir vazgeçiş değil, bilinçli bir seçimdir: artık enerjini geri almak, yeni hedeflere yönelmek ve kendi mutluluğunu inşa etmek istiyorsun. Bu noktada eski anılar zaman zaman yüzeye çıksa da, artık onlar seni tanımlamıyor. Yeniden ilişki düşüncesi daha dengeli, barışma ihtimali duygusal olarak değerlendirilir; ama artık kararın senin, dış etkenlerin değil.

Senin ona olan öfken daha ağır basıyor!

Bu sonuç, içindeki kırgınlığın ve kırılmanın güçlü olduğunu gösterir. Belki ihanete uğradın, belki güvenin zedelendi; bu da seni öfke odaklı bir yere çekti. Öfke, koruyucu bir mekanizma olarak işe yarar — seni tekrar incinmekten uzak tutar. Ancak uzun süreli nefret hem ruhuna hem de yaşam kalitene zarar verebilir. Bu duyguyu dönüştürmenin yolları var: sınırlar koymak, duygusal mesafe almak, gerektiğinde profesyonel destek almak ya da affetme süreçlerini (affetmek = unutmak değildir, serbest bırakmaktır) öğrenmek. Nefretin yoğunken acele kararlar almak yerine, enerjini kendine yatırım yapmaya kanalize etmen daha sağlıklı olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Withlove

Bir insana beslenebilecek en kötü duygu artık merak etmemektir bence. nefret falan bunun yanında hikaye kalır.