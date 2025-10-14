Yaşadığınız Gerçek Aşk mı?
Aşk bazen kalbimizin ritmini değiştirir, bazen de aklımızı karmakarışık eder. Peki seninki hangisi? Gerçek bir sevgi mi yoksa geçici bir heyecan mı? Bu testte, duygularının derinliğini, bağınızın gücünü ve ilişkinizin temelini keşfedeceksin.
Hadi teste!
1. Onunla tartıştığınızda ne hissedersin?
2. Beraberken zaman nasıl geçiyor?
3. Onu düşündüğünde aklına ilk ne geliyor?
4. Onunla geleceği konuştuğunuzda nasıl hissediyorsun?
5. Ayrı kaldığınızda neler olur?
6. Onunla olduğunda kendin gibi davranabiliyor musun?
7. Seni en çok ne mutlu ediyor?
8. Onun seni anlamadığını hissettiğinde ne yaparsın?
9. Onunla aranızdaki güven nasıl?
10. İlişkinizde sessizlik anları nasıl geçiyor?
Siz gerçek aşkın tanımısınız!
Siz gerçek aşk yaşıyor sayılırsınız!
Siz gerçek aşktan uzaksınız!
Siz aşk bile yaşamıyorsunuz!
