İlişkilerde Gerçekten Olgun musun, Yoksa Sadece Öyle mi Görünüyorsun?
Hepimiz ilişkilerde bazen olgun, bazen de duygularımızın esiri olabiliyoruz. Kimimiz sorunları konuşarak çözmeyi seçerken, kimimiz susup duvar örüyoruz. Peki sen hangisisin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Partnerinle tartışırken en çok ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İlişkinde sorun çıktığında ilk adımı kim atar?
3. Partnerin seni kırdığında nasıl davranırsın?
4. Eski sevgiline karşı hala bir öfke hissediyor musun?
5. Tartışma anında “haklı çıkmak” senin için ne kadar önemli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilin duygusal olarak uzaklaştığında ne yaparsın?
7. İlişkinin yıprandığını fark ettiğinde ne hissedersin?
8. Partnerin seni eleştirdiğinde tepkin ne olur?
9. Aşk hayatında geçmiş hatalardan ders çıkarır mısın?
10. Kıskançlık senin için ne ifade eder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen ilişkilerde gerçekten olgunsun!
Sen ilişkilerde çoğu zaman olgunsun!
Sen ilişkilerde sadece olgun görünüyorsun!
Sen ilişki,lerde olgunluktan uzaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın