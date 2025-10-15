onedio
İlişkilerde Gerçekten Olgun musun, Yoksa Sadece Öyle mi Görünüyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 17:05

Hepimiz ilişkilerde bazen olgun, bazen de duygularımızın esiri olabiliyoruz. Kimimiz sorunları konuşarak çözmeyi seçerken, kimimiz susup duvar örüyoruz. Peki sen hangisisin? 

Hadi teste!

1. Partnerinle tartışırken en çok ne yaparsın?

2. İlişkinde sorun çıktığında ilk adımı kim atar?

3. Partnerin seni kırdığında nasıl davranırsın?

4. Eski sevgiline karşı hala bir öfke hissediyor musun?

5. Tartışma anında “haklı çıkmak” senin için ne kadar önemli?

6. Sevgilin duygusal olarak uzaklaştığında ne yaparsın?

7. İlişkinin yıprandığını fark ettiğinde ne hissedersin?

8. Partnerin seni eleştirdiğinde tepkin ne olur?

9. Aşk hayatında geçmiş hatalardan ders çıkarır mısın?

10. Kıskançlık senin için ne ifade eder?

Sen ilişkilerde gerçekten olgunsun!

Bir ilişkinin yıldızı gibi parlıyorsun, çünkü duygusal dengeyi kurmayı başaran, olgun bir birey olarak öne çıkıyorsun. Tepkilerini bir köşeye atıp, onları anlamayı tercih ediyorsun. Sessizliğini bir silah gibi kullanmak yerine, dinlemeyi ve anlamayı seçiyorsun. Bir sorunla karşılaştığında, hemen çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyorsun ve partnerine de gerektiğinde alan tanıyarak, onun da fikirlerini özgürce ifade etmesine olanak sağlıyorsun. Bu tür bir yaklaşım, ilişkilerinde güvenli bir bağ kurmanı sağlıyor. Sakinliğin bazen yanlış anlaşılabiliyor, belki de bazıları seni pasif veya ilgisiz olarak algılıyor. Ancak aslında bu, senin içsel gücünü ve duygusal olgunluğunu yansıtıyor. Sakinlik, sadece dışarıdan bakıldığında görünen bir özellik değil, aynı zamanda içindeki huzurun ve gücün de bir göstergesi. Gerçek olgunluk, herkesin kolayca ulaşabileceği bir şey değil, ancak sen bu özelliği başarıyla sergiliyorsun. İlişkilerindeki dengeyi koruma yeteneğin, duygusal zekan ve içsel gücün, senin gerçek olgunluğunu yansıtıyor. Bu özelliklerin, bir ilişkide aranan en önemli niteliklerden bazıları olduğunu unutma.

Sen ilişkilerde çoğu zaman olgunsun!

Aşk ve ilişkilerin karmaşık dünyasında, senin bir yanda olgun, diğer yanda duygusal bir denge üzerinde dans ettiğini görebiliyoruz. Bazı anlarda, sakinliğin ve anlayışınla etrafındakileri büyülerken, bazen de kırılganlığın ve hassasiyetinle iç dünyanda fırtınalar koparıyorsun. Bu durum, zaman zaman seni yoruyor, belki de biraz yıpratıyor olabilir. Ancak unutma, aşk senin için hâlâ keşfedilmeyi bekleyen bir öğrenme alanı. Her yeni ilişkin, senin kişisel yolculuğunda bir sonraki adım. Her biri, seni biraz daha büyütüyor, olgunlaştırıyor ve geliştiriyor. Evet, bazen ufak öfke patlamaların oluyor, belki de fazla fedakârlıklar yapıyorsun. Ancak bu durumlar, olgunluğunu gölgelemek yerine, aslında onu daha da parlatıyor. Çünkü her hata, her zorluk, senin daha da güçlenmeni sağlıyor. Sonuçta, aşk ve ilişkiler dünyasında herkesin kendine özgü bir yolculuğu var. Senin yolculuğun da kendi içinde birçok ders ve gelişim fırsatı barındırıyor. Bu yüzden, her adımında kendine karşı anlayışlı ol, çünkü sen hâlâ öğreniyor, hâlâ büyüyor ve hâlâ gelişiyorsun.

Sen ilişkilerde sadece olgun görünüyorsun!

Bir bakışta, dış dünya karşısında soğukkanlı ve her şeyi kontrol altında biri gibi görünüyorsun. Ancak, bu sadece bir dış görünüş. Gerçekte, duyguların seni sık sık ele geçiriyor ve seni yönetiyor. Kırıldığın zaman, genellikle sessiz kalıyorsun, içinde biriken duyguları bastırıyorsun. Ancak bazen de, bu duygular bir volkan gibi patlayıp dışarı çıkıyor. Bu dengesizlik, duygusal enerjini tüketiyor ve seni yoruyor. Olgunluk, duygularını bastırmak ya da onları görmezden gelmek değil, onları anlamak ve yönetebilmektir. Duygularını kabul etmek, onları anlamak ve onlarla başa çıkmak için gereken güç, aslında senin içinde var. Yapman gereken tek şey, bu gücü keşfetmek ve kullanmak. Bunun için ihtiyacın olan şey, biraz içgörü ve dürüstlük. Kendine karşı dürüst olmalı ve duygularını anlamak için bir çaba göstermelisin. Kendi duygularını anlamak ve yönetmek, sadece senin değil, çevrendeki insanların da hayatını kolaylaştıracaktır. Bu, senin kontrolün altında olan bir şey ve senin de bunu başarabilecek gücün var. Sadece biraz içgörüye ve dürüstlüğe ihtiyacın var. Kendi duygularını yönetmeyi öğrenmek, hayatının her alanında sana yardımcı olacaktır.

Sen ilişki,lerde olgunluktan uzaksın!

Hayatının her alanında olduğu gibi, aşk ve ilişkilerde de duygularınla hareket eden birisin sen. Sevgi dolu bir kalbin var ve bu kalp sevince, adeta coşkun bir nehir gibi taşıyor. Sevdiklerine karşı hislerin o kadar yoğun ki, bu durum adeta seni ele geçiriyor. Ancak, bu durumun bir de diğer yüzü var. Kırıldığında, incindiğinde hemen uzaklaşıyorsun. Duygularınla hareket etmek, bir anda tüm bağları koparmana neden olabiliyor. Tepkilerin anlık ve güçlü. Bir anda patlayan bir volkan gibi, etrafına ateş saçabiliyorsun. Ancak, bu ateş sönüp dumanlar dağıldığında, geriye sadece pişmanlık kalıyor. Bu durum, hem seni hem de ilişkide olduğun kişiyi yıpratabiliyor. Olgunluk, duygusuz olmak değil; duygularının seni yönetmesine izin vermemek demektir. Senin kalbin çok büyük, bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Ancak, bu büyük kalbin yanında, zihnine de yer açman gerekiyor. Duygularınla hareket etmek güzel, ancak bazen mantığınla da düşünmekte fayda var. Unutma, aşk bir denge oyunu ve bu dengeyi kurabilmek için hem kalbini hem de aklını kullanman gerekiyor.

