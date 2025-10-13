onedio
Çekici misin, İtici mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 17:05

Bazı insanlar girdikleri her ortamda dikkatleri üzerine çeker, bazıları ise farkında olmadan mesafe yaratır. Peki senin enerjin nasıl? İnsanlar seni mıknatıs gibi mi çekici buluyor yoksa bazen itici bir hava mı yayıyorsun?

Hadi teste!

1. Kalabalık bir ortama girdiğinde genelde ne olur?

2. İnsanlar seninle tanıştıktan sonra genelde ne söyler?

3. Karşındaki kişi seninle flörtleştiğinde nasıl davranırsın?

4. Birinin seni eleştirmesi durumunda tepkin ne olur?

5. Sosyal medyada paylaşım yaparken neye dikkat edersin?

6. Birinin seni beğendiğini hissettiğinde ne yaparsın?

7. İnsanlar seninle sırlarını paylaşır mı?

8. Kendi tarzını nasıl tanımlarsın?

9. Bir grup içindeyken kendini nasıl hissedersin?

10. Mizah anlayışın nasıldır?

Sen çekicisin!

Sen insanları kendine doğal olarak çeken birisin. Ne yaptığını bilmeden bile ilgiyi üzerine topluyorsun. Gülüşün, tavırların ve özgüvenin çevrendekilerde “onun yanında olmak istiyorum” hissi uyandırıyor. Bu çekiciliğin sadece dış görünüşünden değil, içtenliğinden geliyor. Ancak dikkat et bazen bu enerji yanlış insanlar tarafından da fark edilebilir. Dengeyi korumak senin süper gücün!

Sen çoğu zaman çekicisin!

Sen sıcak ama abartısız bir enerjidesin. İnsanlara yaklaşımın samimi, güven verici ve doğal. Bu da seni uzun vadede çok çekici biri yapıyor. Ne fazla gösterişli ne de soğuksun; tam kararında bir denge halindesin. İnsanlar seni tanıdıkça daha da etkileniyor. Bu yüzden, senin çekiciliğin zamana yayılan bir etki bırakıyor.

Sen bazen itici olabiliyorsun!

Senin enerjin gizemli bir hava taşıyor. İnsanlar sana kolay kolay yaklaşamıyor ama merak ediyor. Bu da seni farklı bir şekilde çekici kılıyor. Fazla açılmadığın için insanlar seni çözmek istiyor. Ancak bu mesafe bazen yanlış anlaşılabiliyor. Biraz daha samimiyet göstermek, seni olduğundan da daha etkileyici yapabilir.

Sen iticisin!

Senin enerjin genelde mesafeli ve kapalı. Bu seni itici yapmıyor, ama ulaşılmaz hissettiriyor. Geçmişte kırılmış olabilir, bu yüzden duvarlarını kalın tutuyorsun. İnsanlar sana yaklaşmak istese bile o mesafe onları geri itebiliyor. Gerçek çekicilik bazen savunmasız olmaktan geçer. Kendini açtığında, o buzun altında ne kadar derin bir sıcaklık olduğunu herkes fark edecek.

