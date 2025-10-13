Çekici misin, İtici mi?

Sen sıcak ama abartısız bir enerjidesin. İnsanlara yaklaşımın samimi, güven verici ve doğal. Bu da seni uzun vadede çok çekici biri yapıyor. Ne fazla gösterişli ne de soğuksun; tam kararında bir denge halindesin. İnsanlar seni tanıdıkça daha da etkileniyor. Bu yüzden, senin çekiciliğin zamana yayılan bir etki bırakıyor.