Neden İlişkiden Kaçıyorsun?

Buradaki kaçışın sebebi, ilişkiden korkma değil hazır olmama durumu. Şu an için hayatında aşkı birinci planda tutmuyor, kariyer, kişisel hedefler, eğitim veya içsel dönüşüm süreci gibi başka önceliklerin var. İlişkiye girmek istememek, ilişkiyi küçümsemek anlamına gelmez; aksine bir ilişkiye adanacak kapasiten ya da enerjin olmayabilir. Bu da bilinçli ve dürüst bir tercih olabilir. Böyle durumlarda kendini zorlamak yerine, nedenlerini kabul etmek ve gelecekte ne zaman daha hazır olabileceğini düşünmek en sağlıklısıdır. Eğer yalnızlık veya eksiklik hissediyorsan, sosyal hayatını genişletmek ve duygusal ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılamak (arkadaşlar, hobiler, terapi) yardımcı olur. Hazır olduğunda bağlanmak doğal olarak daha keyifli ve sürdürülebilir olacaktır.