Neden İlişkiden Kaçıyorsun?
İlişkiler bazen en büyük mutluluğumuz, bazen de en büyük endişemiz olabilir. Bazılarımız için bağlanmak kolayken, bazıları için aynı fikirde olmak, yakınlık kurmak ya da kendini açmak zordur. Peki sen neden ilişkilerden kaçınıyor olabilirsin?
Hadi teste!
1. Yeni biriyle yakınlaşırken ilk aklına gelen nedir?
2. İlişkilerde seni en çok ne tedirgin eder?
3. Eski bir ilişkiden sonra ne yaparsın?
4. Birisi duygularını açtığında senin tepkin ne olur?
5. Hayatta şu an en öncelikli şey nedir?
6. İlişkilerde kontrol sahibi olmak sana ne hissettirir?
7. Partnerin ihtiyaç gösterdiğinde nasıl tepki verirsin?
8. Aşka dair hangi düşünce sana daha yakın?
9. Arkadaşların evlenip ciddi ilişkilere başladığında sen ne hissedersin?
10. Duygusal yakınlık hakkında nasıl hissediyorsun?
Sen geçmiş ilişkilerin yüzünden kaçıyorsun!
Sen özgür olmak istediğin için ilişkiden kaçıyorsun!
Sen kendini korumak için ilişkiden kaçıyorsun!
Sen hazır olmadığın için kaçıyorsun!
