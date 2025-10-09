onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Neden İlişkiden Kaçıyorsun?

Neden İlişkiden Kaçıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 15:04

İlişkiler bazen en büyük mutluluğumuz, bazen de en büyük endişemiz olabilir. Bazılarımız için bağlanmak kolayken, bazıları için aynı fikirde olmak, yakınlık kurmak ya da kendini açmak zordur. Peki sen neden ilişkilerden kaçınıyor olabilirsin? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yeni biriyle yakınlaşırken ilk aklına gelen nedir?

2. İlişkilerde seni en çok ne tedirgin eder?

3. Eski bir ilişkiden sonra ne yaparsın?

4. Birisi duygularını açtığında senin tepkin ne olur?

5. Hayatta şu an en öncelikli şey nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkilerde kontrol sahibi olmak sana ne hissettirir?

7. Partnerin ihtiyaç gösterdiğinde nasıl tepki verirsin?

8. Aşka dair hangi düşünce sana daha yakın?

9. Arkadaşların evlenip ciddi ilişkilere başladığında sen ne hissedersin?

10. Duygusal yakınlık hakkında nasıl hissediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen geçmiş ilişkilerin yüzünden kaçıyorsun!

  • Senin ilişkilerden uzak durmanın temel nedeni geçmişte yaşadığın kırılmalar veya ihanete dayalı travmalar. Kalp kırıklıkları, güvenin sarsılması ya da çocukluk ilişkilerinde yaşanan olumsuz deneyimler, yeni birine tam olarak güvenmeyi zorlaştırır. Bu yüzden isteyerek mesafe takınıyor, duygusal yatırım yapmamaya çalışıyor olabilirsin. Duygusal olarak açıldığında kontrolü kaybedeceğini, yeniden incineceğini düşündüğün için hayatına yeni birini alma konusunda tereddüt ediyorsun. Bu tutum seni koruyor ama aynı zamanda olası güzel bağlantıları da engelliyor. İyileşme genelde zamana, güvenilir sınavlara ve gerektiğinde profesyonel desteğe bağlıdır. Kendine acıma hakkı ver; ancak küçük, güven testleriyle ve karşı tarafın tutarlı davranışlarıyla yeniden denemek mümkün.

Sen özgür olmak istediğin için ilişkiden kaçıyorsun!

  • Senin için öncelik özgürlük, kişisel alan ve kontrol. Hayat planların, hobilerin, arkadaşlıkların veya kariyer hedeflerin ilişkiyi zorlaştırır; çünkü ilişki bir miktar uyum ve fedakârlık ister. Bu nedenle “ilişki” kelimesi sana bazen kısıtlanma, ‘ben olamam’ hissi verir. Kendi ritmini bozmak, alıştığın düzeni değiştirmek istemezsin. Bu yüzden uzak durmak daha mantıklı ve güvenli gelir. Ancak bu tercih, duygusal bağlantı fırsatlarını kaçırmana neden olabilir. Eğer istemeden yalnızlık hissi de yaşıyorsan, sınırlar koyan ama aynı zamanda bireyselliği koruyan ilişki modelleri üzerine düşünmek faydalı olabilir. Esnek bir yaklaşım geliştirmek örneğin ilişkide de kişisel projeye zaman ayırmak sana hem bağımsızlığı koruma hem de yakınlık deneyimi sunma şansı verir.

Sen kendini korumak için ilişkiden kaçıyorsun!

  • Senin kaçışın, duygusal açılmaktan gelen korkudan kaynaklanıyor. Duygularını göstermemek, derin bağlardan uzak durmak veya yakınlık teklif edildiğinde mesafe koymak senin otomatik savunman olabilir. Bu durum sıklıkla “güçlü görünme” isteği, reddedilme korkusu ya da kontrolü kaybetme kaygısıyla ilişkilidir. İçeride bir kırılganlık var ama dışarıya mesafe koyarak bunu gizliyorsun. Dışarıdan soğuk veya mesafeli görünmek seni koruyor; fakat gerçek yakınlık ve tatmin duygusu bu stratejiyle az geliyor. Bu örüntüyü kırmak için güvenilir, sabırlı bir partner ve küçük adımlarla açıklık denemeleri işe yarayabilir. Kendine karşı yumuşak olmayı öğrenmek ve duygusal ifadenin bir zayıflık değil, insan olmanın parçası olduğunu kabul etmek önemli adımlardır.

Sen hazır olmadığın için kaçıyorsun!

Buradaki kaçışın sebebi, ilişkiden korkma değil hazır olmama durumu. Şu an için hayatında aşkı birinci planda tutmuyor, kariyer, kişisel hedefler, eğitim veya içsel dönüşüm süreci gibi başka önceliklerin var. İlişkiye girmek istememek, ilişkiyi küçümsemek anlamına gelmez; aksine bir ilişkiye adanacak kapasiten ya da enerjin olmayabilir. Bu da bilinçli ve dürüst bir tercih olabilir. Böyle durumlarda kendini zorlamak yerine, nedenlerini kabul etmek ve gelecekte ne zaman daha hazır olabileceğini düşünmek en sağlıklısıdır. Eğer yalnızlık veya eksiklik hissediyorsan, sosyal hayatını genişletmek ve duygusal ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılamak (arkadaşlar, hobiler, terapi) yardımcı olur. Hazır olduğunda bağlanmak doğal olarak daha keyifli ve sürdürülebilir olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nurcii

Senin için öncelik özgürlük, kişisel alan ve kontrol. Hayat planların, hobilerin, arkadaşlıkların veya kariyer hedeflerin ilişkiyi zorlaştırır; çünkü ilişki ... Devamını Gör