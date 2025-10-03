Senin Kalbini Kıran Hareket Ne?
Hepimizin kalbini kıran şeyler farklıdır. Kimimiz için ilgisizlik, kimimiz için yalan, kimimiz için ise değer görmemek en büyük yaradır. Bu testte vereceğin cevaplara göre seni en çok yaralayan davranışı ortaya çıkaracağız. Hazırsan dürüstçe cevapla ve içindeki kırılgan yönünü keşfet!
1. Birine emek veriyorsun ama karşılığında ne görmek istersin?
2. Arkadaşın sana söz veriyor ama yerine getirmiyor. Tepkin?
3. Sevgilinle tartışıyorsun. En çok ne seni üzer?
4. Bir yakınından uzun süre haber alamadığında ne düşünürsün?
5. Bir başkasıyla kıyaslandığında ne hissedersin?
6. İlişkide en çok korktuğun şey?
7. Arkadaş grubunda dışlandığını fark ettin. İlk düşüncen?
8. Duygusal biri olduğunu düşünüyor musun?
9. Ailen sana bir konuda açık açık yalan söylese?
Senin kalbini aldatılmak kırar!
Senin kalbini yalan söylenmesi kırar!
Senin kalbini ilgisizlik kırar!
Senin kalbini küçümsenmek kırar!
