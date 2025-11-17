Seninle ilgili en öne çıkan şey, sözcüklerinin keskinliği ve doğrudanlığın. İnsanlar dürüstlüğünü takdir ediyor ama bu dürüstlük çoğu zaman “kırıcı” bir hale dönüşüyor. Yapıcı eleştiriden ziyade, bazen karşıdakini küçümseyen veya düzeltmeye yönelik bir üslup kullanıyorsun. Bu tutum seni güvenilir ve net gösterse de, sıkça ilişkileri zedeleyebilir çünkü herkes aynı hızda alınmaz veya savunmaya geçer. Niçin direkt olduğuna dikkat et; eleştiriyi “ben” dilinde, hissettirici ama yıkıcı olmayan cümlelerle ver. Empati eklemek, sözünü daha kolay kabullenilir kılar.