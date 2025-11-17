İnsanların Sende Tahammül Edemediği Özellik Ne?
Hepimizin sevmediği yönleri var; bazen farkındayız, bazen değiliz. Ama bazı küçük davranışlar, farkında olmadan insanları uzaklaştırabilir: fazla eleştirel olmak, sürekli dikkat çekmek, empati eksikliği veya hep haklı olduğunu düşünmek...
Hadi teste!
1. Bir arkadaşın derdini anlattığında genelde ne yaparsın?
2. Grup konuşmasında hangi rolü üstlenirsin?
3. Bir hata yaptığında tepkilerin nasıldır?
4. Başkasıyla fikir ayrılığı yaşadığında ne yaparsın?
5. Plan yaparken genelde nasıl davranırsın?
6. Eleştiri aldığında ilk refleksin nedir?
7. Bir arkadaşın sana bir sır vermişse ne yaparsın?
8. Başkaları başarısız olduğunda neler söylersin?
9. Bir toplantıda fikrin reddedilirse nasıl davranırsın?
10. Tavsiye verirken tarzın nasıldır?
İnsanlar senin keskin ve eleştirel olmana tahammül edemiyor!
İnsanlar senin soğuk ve mesafeli olmana tahammül edemiyor!
İnsanlar senin alaycı ve dalgacı olmana tahammül edemiyor!
İnsanlar senin kontrolcü olmana tahammül edemiyor!
