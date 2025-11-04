Sessizliğinde Ne Saklı?
Sessizliğin içinde dinlediğin şey sadece ses değildir duyduğun, sakladığın ve konuşmadığın duygular da vardır. Bu test, iç sesinin hangi duygularla dolu olduğunu keşfetmene yardımcı olacak.
Hadi teste!
1. Bir arkadaşın seni uzun süre aramazsa içten içe ne hissedersin?
2. Gece yalnızken aklına ilk gelen düşünce genelde nedir?
3. Sevdiğin bir şey değişince ne yaparsın?
4. Birine yardım teklif ettin ama kabul etmedi, ne hissedersin?
5. Kendini nasıl rahatlatırsın?
6. Bir sırrını nasıl saklarsın?
7. Biri seni eleştirdi, ne yaparsın?
8. Küçük bir mutluluk yaşadığında ne yaparsın?
9. Bir sorun çıktığında ne yaparsın?
10. Bir ilişki bitti, ne hissedersin?
Senin sessizliğinin altında duygusallık saklı!
Senin sessizliğinin altında umut saklı!
Senin sessizliğinin altında yalnızlık saklı!
Senin sessizliğinin altında öfke saklı!
