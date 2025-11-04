Sessizliğinde Ne Saklı?

Senin sessizliğin, birçok insanın gürültüsünden daha çok şey anlatıyor. İçinde bir hüzün, bir düşünce ve duygusal bir fırtına var. Sen, hislerini kalbinin en derin köşelerinde saklıyorsun. Dışarıdan bakıldığında belki de çok az şey gösteriyorsun ama içinde bir dünya var. Konuşmaktan çok dinlemeyi, gözlemlemeyi tercih ediyorsun. Her şeyi kendi içinde çözmeye, anlamaya çalışıyorsun. Bu durum seni bir yandan derin ve anlayışlı bir insan yapıyor. Ancak diğer yandan da bu durum, seni zaman zaman yoruyor. İçinde biriktirdiklerin, bazen seni ağırlaştırıyor. Ancak unutma ki, içindekileri paylaştığında hem ruhun hafifler hem de daha güçlü hissedersin. Kendini ifade etmek, duygularını dışa vurmak seni daha da güçlü kılacak. Kendi iç dünyanın zenginliklerini dışa vurduğunda, hem kendini daha iyi anlayacak hem de etrafındakilere kendini daha iyi anlatabileceksin. Bu yüzden sessizliğin içindeki hikayeleri dışarıya çıkarmaktan çekinme. Unutma, senin sessizliğin bile birçok hikaye anlatıyor.