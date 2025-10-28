İlişkide Sen Kimsin?
İlişkilerde bazen kalpler kırılır, bazen de biz fark etmeden karşımızdakinin kalbini kırarız. Bu test, senin ilişkilerdeki tavırlarını, davranışlarını ve duygusal yaklaşımlarını analiz ederek seni daha iyi anlamana yardımcı olacak.
Hadi teste!
1. Bir ilişkide ilk kırgınlık yaşadığında tepkini nasıl gösterirsin?
2. Eski sevgililerinle ilgili konuşmalar seni nasıl etkiler?
3. Flört ettiğin kişiye kırıcı bir davranışın oldu mu?
4. Ayrılık sonrası duygularını nasıl yaşarsın?
5. Sevgilinin seni yanlış anlaması durumunda ne yaparsın?
6. Karşındaki seni üzse nasıl hissedersin?
7. İlişkide hata yaptığında tepkin ne olur?
8. Eski sevgilinle karşılaştığında tepkine ne dersin?
9. İlişkide en çok hangi durum seni kırıyor?
10. Tartışma sonrası barışmakta zorlanıyor musun?
Sen her zaman kırılan tarafsın!
Sen genelde kıran tarafsın!
Sen bazen kırılan tarafsın!
sen hem kıran hem kırılan tarafsın!
