İlişkide Sen Kimsin?

İlişkide Sen Kimsin?

İnci Döşer
28.10.2025 - 13:01

İlişkilerde bazen kalpler kırılır, bazen de biz fark etmeden karşımızdakinin kalbini kırarız. Bu test, senin ilişkilerdeki tavırlarını, davranışlarını ve duygusal yaklaşımlarını analiz ederek seni daha iyi anlamana yardımcı olacak. 

Hadi teste!

1. Bir ilişkide ilk kırgınlık yaşadığında tepkini nasıl gösterirsin?

2. Eski sevgililerinle ilgili konuşmalar seni nasıl etkiler?

3. Flört ettiğin kişiye kırıcı bir davranışın oldu mu?

4. Ayrılık sonrası duygularını nasıl yaşarsın?

5. Sevgilinin seni yanlış anlaması durumunda ne yaparsın?

5. Sevgilinin seni yanlış anlaması durumunda ne yaparsın?
6. Karşındaki seni üzse nasıl hissedersin?

7. İlişkide hata yaptığında tepkin ne olur?

8. Eski sevgilinle karşılaştığında tepkine ne dersin?

8. Eski sevgilinle karşılaştığında tepkine ne dersin?

9. İlişkide en çok hangi durum seni kırıyor?

10. Tartışma sonrası barışmakta zorlanıyor musun?

Sen her zaman kırılan tarafsın!

İlişkilerin dünyasında senin gibi empati yeteneği yüksek, anlayışlı ve affedici bir ruha sahip olanlar nadir bulunur. Kırgınlıkların büyümesine izin vermeden, onları konuşarak ve anlayışla çözüme kavuşturan bir tutumun var. Bu, seninle birlikte olan herkesin kalbine huzur verir. Duygularını ifade ederken, sadece kendi hislerini değil, karşındaki kişinin de duygularını önemsiyorsun. Bu, seninle olan herkesin kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Seninle olan herkes, duygularını özgürce ifade edebileceği bir ortamda olduğunu bilir ve bu, ilişkilerini daha da güçlendirir. Bu özelliklerin sayesinde uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurma becerisine sahipsin. İlişkilerindeki bu sağlıklı ve pozitif enerji, seninle olan herkesin hayatına değer katıyor ve onları daha da mutlu ediyor. Seninle olan herkes, seninle geçirdiği her anın keyfini çıkarıyor ve seninle daha fazla zaman geçirmeyi dört gözle bekliyor. İlişkilerindeki bu güzellikler, seninle olan herkesi daha da mutlu ediyor ve onların hayatlarına pozitif bir enerji katıyor.

Sen genelde kıran tarafsın!

Bir yıldız gibi parladığın anlar var, nezaketin ve düşünceli tavırlarınla etrafındakileri büyülüyorsun. Ancak, bazen bu parlaklığın gölgesinde, biraz daha sert ve kırıcı bir dil kullanabiliyorsun. Bu durum genellikle duygusal dalgaların seni sürüklediği anlarda ya da yanlış anlaşılmaların seni zorladığı durumlarda ortaya çıkıyor. Bir an durup, sahnenin arkasına çekilip, bu duygusal fırtınaların dinmesini beklemek belki de en iyisi olabilir. Nefes al, derin bir nefes. Bu senin için bir mola, bir duraklama anı olabilir. Duygularını ifade etmeden önce bu küçük mola, belki de olaylara daha geniş bir perspektiften bakmanı sağlayabilir. Unutma, her hikayenin iki tarafı vardır ve karşındaki kişinin de bir perspektifi vardır. Onların da duyguları, düşünceleri ve bakış açıları var. İlişkiler, bir denge sanatıdır ve bu dengeyi sağlıklı tutmak için, karşındakinin perspektifini anlamaya çalışmak ve ona göre hareket etmek önemlidir. Bu, senin de duygularını daha sağlıklı bir şekilde ifade etmene yardımcı olabilir. Bu sayede, yıldızın her zaman parlak kalabilir ve etrafındakileri aydınlatmaya devam edebilir.

Sen bazen kırılan tarafsın!

Her zaman kalbinin derinliklerinde bir hassasiyet taşıyorsun, kırılgan bir ruha sahipsin. En küçük sözler, en ufak davranışlar bile içinde bir öfke ve kırgınlık fırtınası yaratabiliyor. Bu durum, ilişkilerinde sık sık kalbinin kırılmasına, güven duygularının sorgulanmasına neden oluyor. Bu hassas doğanın, birçok kez gözyaşlarına ve yüreğinde oluşan o boşluğa neden olduğunu biliyoruz. Ancak, bu hassasiyetin seni sen yapan özelliklerden biri olduğunu da unutmamalısın. Kendini korumak için belirli sınırlar koyman gerektiğini öğrenmen, bu hassasiyetinle başa çıkmanın en iyi yolu olabilir. İlişkilerinde karşı tarafa neyin seni üzdüğünü, neyin seni rahatsız ettiğini açıkça ifade etmek, belki de bu durumu çözmenin anahtarıdır. Unutma, her ne kadar bu hassasiyet seni zaman zaman zorlasa da, aynı zamanda seni duygusal zenginliğe ve derinliğe sahip biri yapıyor. Kendini korumayı öğrenirken, bu hassasiyetini de kaybetmemen dileğiyle...

sen hem kıran hem kırılan tarafsın!

Hey sen! Evet, evet, tam da seni kastediyorum. Biliyorum, bazen öfke ve kırgınlık dalgaların öyle bir yükseliyor ki, sanki bir tsunami gibi her yeri sular altında bırakıyor. Bu durumda ne yapacağını bilemiyorsun, değil mi? Bazen karşındaki kişiyi incitiyorsun, bazen de kendin kırılıyorsun. Bu durumun sonucunda ilişkilerinde çatışmaların sıkça yaşandığını gözlemliyorsun, öyle değil mi? Biraz dur ve derin bir nefes al. Kendine ve duygularına dikkat etmen gerekiyor. Öfkeni yönetmek ve empati yeteneğini geliştirmek, hayatının her alanında sana yardımcı olacak önemli yetenekler. Belki de profesyonel bir destek almayı düşünmelisin. Öfke yönetimi teknikleri, öfkeni kontrol altına almana yardımcı olabilir ve böylece ilişkilerini daha sağlıklı bir hale getirebilirsin. Biraz zaman alabilir, ama emin ol, sonunda her şey daha iyi olacak. Kendine ve yeteneklerine inan, çünkü sen bunu başarabilirsin!

