Seni Ne Zaman Fark Edecekler?
Bazen dünyaya kendini anlatmak zordur. Ne kadar çabalarsan çabala, bazı insanlar seni hâlâ göremez. Ama bir gün gelecek, herkes farkına varacak senin kim olduğunu, neler başardığını, ne kadar özel olduğunu. Peki o gün ne kadar uzakta? Hadi bu testi çöz, seni ne zaman fark edeceklerini öğren!
1. Kalabalıkta biriyle göz göze geldiğinde ne hissedersin?
2. Çabalarının fark edilmediğini hissettiğinde ne yaparsın?
3. Sosyal ortamlarda genellikle nasıl davranırsın?
4. Seni gerçekten tanıyan kaç kişi var?
5. Bir hedef koyduğunda nasıl ilerlersin?
6. Sosyal medyada paylaşım yaparken ne düşünürsün?
7. Biri seni övdüğünde nasıl tepki verirsin?
8. En sık hangi duyguyu hissediyorsun?
9. Yeni tanıştığın biri seni nasıl tanımlar?
10. Başarını kimlerle paylaşmayı seversin?
Senin fark edilmene daha çok var!
Senin fark edilmene 6-7 ay var!
Senin fark edilmene 1 ay var!
Sen çoktan fark edilmişsin!
