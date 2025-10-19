Sen Hangi Evcil Hayvan Ebeveynisin?
Evcil hayvan sahipliği sadece bakım vermek değil; bir karakter, ritüel ve sık sık komik anılar demek. Senin sabrın, mizahın, disiplinin ve şefkatin hangi tüylü, tüysüz, mırlayan veya ötücü arkadaşa uyuyor?
Hadi teste!
1. Yeni biriyle yaşam tarzını paylaşman gerekse, evde ideal gün nasıl olur?
2. Ev arkadaşın eşyalarını karıştırırsa tepkin ne olur?
3. Tatilde evcil hayvanını bırakmak zorunda kalsan ne yaparsın?
4. Evdeki en sevdiğin köşe hangisi?
5. Yeni bir rutin oluşturman gerekse nasıl yaparsın?
6. Evcil hayvan zor günündeyse nasıl destek olursun?
7. Evde temizlik ve hijyen senin için önemli mi?
8. Evcil hayvan eğitimi hakkında düşüncen nedir?
9. Sevgini göstermekte nasılsın?
10. Evcil hayvan seçerken en çok hangi özelliğe bakarsın?
Sen köpek ebeveynisin!
Sen kedi ebeveynisin!
Sen kuş ebeveynisin!
Sen kaplumbağa ebeveynisin!
