Sen Hangi Evcil Hayvan Ebeveynisin?

Senin ebeveynliğin güven, sadakat ve enerjiyle tanımlanır. Evcil hayvanınla aranda güçlü bir bağ olmasını istersin; birlikte yapılan yürüyüşler, oyun saatleri ve net sınırlar senin için önemli. Sorumluluk almaktan kaçınmaz, gerektiğinde disiplinli, gerektiğinde şefkatli olursun. Onun sağlığı, eğitim ve sosyal yaşamı konusunda proaktifsin komşularla, veterinerle ilişkiler senin kontrolünde olur. Evcil arkadaşın muhtemelen çok sosyal, oyunbaz ve sahibine tutkuyla bağlı bir karaktere sahip olur. Sen de onun lideri, yol arkadaşı ve en yakın dostu gibisin.