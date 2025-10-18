Aşk Hayatını Sabote Eden Gizli Davranışın Ne?
İlişkilerde bazen en zararsız görünen davranışlar bile zamanla güveni, samimiyeti ve bağlılığı eritebilir. Kimi zaman kırgınlıkları içe atmak, kimi zaman beklentileri sürekli yüksek tutmak, görünürde küçük ama ilişkinin temelini sarsan alışkanlıklara dönüşür. Bakalım senin bu davranışın ne?
Hadi teste!
1. Partnerin günü kötü geçtiğinde senin ilk davranışın nedir?
2. Tartışma sırasında seni en çok rahatsız eden şey hangisi?
3. Sevgilin bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
4. Kıskançlık hissettiğinde ne yaparsın?
5. İlişkide beklentilerin genelde nasıldır?
6. Partnerinle plan yaparken senin tutumun hangisi?
7. Sevgilin senden bir konuda uzaklaşırsa nasıl hissedersin?
8. Partnerin seni eleştirdiğinde tepkin ne olur?
9. İlişkide sınır koymak senin için nasıl bir şey?
10. Eski ilişki travmaları güncel ilişkini etkiliyor mu?
Senin aşk hayatını sabote eden davranışın her şeyi içine atmak!
Senin aşk hayatını sabote eden davranışın kontrolcü olman!
Senin aşk hayatını sabote eden davranışın sürekli onay beklemek!
Senin aşk hayatını sabote eden davranışın pasif-agresif tavırların!
