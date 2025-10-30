İlişkide Kriterlerin Ne Kadar Yüksek?

Aşk ve ilişkiler konusunda, senin için duygular tek başına yeterli değil, mantığın da devreye girmesi gerekiyor. Bu, senin aşka bakış açını biraz daha karmaşık, ancak bir o kadar da ilginç kılıyor. Partnerinde aradığın özellikler sadece duygusal bağlantıdan ibaret değil, zekâ, tarz, kariyer, görünüm ve davranış gibi birçok farklı alanda yüksek standartların var. Bu yüksek standartlarını belirlerken, partnerinde aradığın özelliklerin listesi oldukça geniş ve çeşitli. Zekâ, senin için bir ilişkide olmazsa olmazlardan. Partnerinin seninle aynı zeka seviyesinde olmasını, hatta belki de seni zekâsıyla etkilemesini istiyorsun. Tarz, senin için bir diğer önemli kriter. Partnerinin, senin tarzına uygun bir tarzı olması ve seninle aynı estetik anlayışa sahip olması gerekiyor. Kariyer, senin için bir ilişkide önemli bir yere sahip. Partnerinin kariyer hedefleri ve başarıları, senin için oldukça çekici. Görünüm ve davranış, senin için bir ilişkide en önemli unsurlardan. Partnerinin, dış görünüşü ve davranışları, senin için oldukça önemli. Bu yüksek standartlar, senin için kötü bir şey olmasa da, bazen mükemmel insanı ararken karşına çıkan gerçek sevgiyi kaçırabilirsin. Yani, mükemmeliyetçi yaklaşımın, bazen seni gerçek aşktan alıkoyabilir. Ancak unutma ki, biraz esneklik göstermek, kalbine giden yolu kolaylaştırabilir. Yani, belki de mükemmel olmayan ama seni gerçekten seven birini bulmak, senin için daha iyi olabilir. Sonuçta, aşkın mükemmeliyetçilikle bir ilgisi yok, değil mi?