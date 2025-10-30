onedio
İlişkide Kriterlerin Ne Kadar Yüksek?

İnci Döşer
30.10.2025 - 12:01

Aşk söz konusu olduğunda herkesin kendine göre kırmızı çizgileri, beklentileri ve olmazsa olmazları vardır. Kimi için sevgi yeterlidir, kimi için ise uyum, görünüm, maddi denge ya da karakter ön plandadır. Peki sen bu konuda ne kadar seçicisin?

Hadi teste!

1. Yeni biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?

2. Partnerinin sosyal medyada sık paylaşım yapması seni rahatsız eder mi?

3. İlk buluşmada seni etkileyen davranış ne olurdu?

4. Partnerinin geçmiş ilişkileri hakkında konuşması seni nasıl etkiler?

5. Uzun mesafe ilişkisine bakışın nasıl?

6. Partnerinle aranızdaki fiziksel uyum senin için ne kadar önemli?

7. Partnerinin ailesiyle anlaşamaman durumunda ne yaparsın?

8. Hediyeleşme konusundaki tutumun nedir?

9. Partnerinin dış görünümü senin için ne kadar belirleyici?

10. Partnerinin plan yapmaması seni nasıl etkiler?

Senin kriterlerin çok yükseklerde!

Aşk ve ilişkiler konusunda, senin için duygular tek başına yeterli değil, mantığın da devreye girmesi gerekiyor. Bu, senin aşka bakış açını biraz daha karmaşık, ancak bir o kadar da ilginç kılıyor. Partnerinde aradığın özellikler sadece duygusal bağlantıdan ibaret değil, zekâ, tarz, kariyer, görünüm ve davranış gibi birçok farklı alanda yüksek standartların var. Bu yüksek standartlarını belirlerken, partnerinde aradığın özelliklerin listesi oldukça geniş ve çeşitli. Zekâ, senin için bir ilişkide olmazsa olmazlardan. Partnerinin seninle aynı zeka seviyesinde olmasını, hatta belki de seni zekâsıyla etkilemesini istiyorsun. Tarz, senin için bir diğer önemli kriter. Partnerinin, senin tarzına uygun bir tarzı olması ve seninle aynı estetik anlayışa sahip olması gerekiyor. Kariyer, senin için bir ilişkide önemli bir yere sahip. Partnerinin kariyer hedefleri ve başarıları, senin için oldukça çekici. Görünüm ve davranış, senin için bir ilişkide en önemli unsurlardan. Partnerinin, dış görünüşü ve davranışları, senin için oldukça önemli. Bu yüksek standartlar, senin için kötü bir şey olmasa da, bazen mükemmel insanı ararken karşına çıkan gerçek sevgiyi kaçırabilirsin. Yani, mükemmeliyetçi yaklaşımın, bazen seni gerçek aşktan alıkoyabilir. Ancak unutma ki, biraz esneklik göstermek, kalbine giden yolu kolaylaştırabilir. Yani, belki de mükemmel olmayan ama seni gerçekten seven birini bulmak, senin için daha iyi olabilir. Sonuçta, aşkın mükemmeliyetçilikle bir ilgisi yok, değil mi?

Senin kriterlerin normal düzeyde!

Aşk hayatında dengeli bir dengeleyici olarak parlıyorsun. İlişkilerinde belirli kriterlerin var ve bu kriterleri bir 'engel' olarak değil, daha çok bir 'rehber' olarak görüyorsun. İlişki labirentinde yolunu bulmana yardımcı olan bir pusula gibi. Ne istediğini biliyorsun, ne aradığını, neyin seni mutlu ettiğini. Ama bu bilinç, seni mükemmeliyet takıntısına sürüklemiyor. Çünkü sen, karşındaki insanın ruhunu da görebilen birisin. Onun hatalarını, kusurlarını görüp kabul edebilen ve onları birer insanlık belgesi olarak algılayan birisin. Bu, uzun soluklu ilişkiler için en sağlıklı yaklaşım. Çünkü aşk, sadece güllük gülistanlık zamanlarda değil, zor zamanlarda da birlikte olmayı gerektirir. Ve sen, bu gerçeği çok iyi biliyorsun. Bu bilinçle hareket ettiğinde, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereken temeli atıyorsun. İşte bu yüzden sen, aşk hayatında dengeli bir dengeleyici olarak parlıyorsun.

Senin kriterlerin düşük!

Hayatının merkezine koyduğun değerlerin başında uyum, his ve samimiyet geliyor. Senin için asıl önemli olan, bir insanın dış görünümü, statüsü veya parası değil, onunla kurduğun duygusal bağ ve birlikte yaşadığınız anlamlı anılar. 'Birlikte gülüyorsak, her şey tamamdır' diyerek, hayatın en basit ama en değerli anlarını kucaklıyorsun. Bazılarına göre fazla tolere edici olabiliyorsun. Belki de bazen fazlasıyla anlayışlı, bazen de gereğinden çok hoşgörülü olabiliyorsun. Ancak bu senin kim olduğunu ve neye inandığını gösteriyor. Bu özelliklerin, seni yürekten seven ve değer veren biri yapıyor. İşte bu yüzden, seninle birlikte olanlar kendilerini çok şanslı hissediyorlar. Çünkü seninle geçirdikleri her an, onlara hayatın en güzel ve en değerli anlarını yaşatıyor.

Senin kriterlerin çok düşük!

Hayatını duygularının rehberliğinde yaşayan, aşkı adeta bir sanat eseri gibi idealize eden birisin sen. Senin için aşkın kriterleri, bir ressamın paletindeki renkler kadar çeşitli, hatta bazen tamamen yok gibi. Bu özgür ruhlu yaklaşımın, seni diğerlerinden ayıran ve aşkta tutkulu biri yapan şey. Ancak unutma ki, her ressamın tuvali de sınırları vardır. Fazla hoşgörülü olman, kalbini korumasız bırakabilir ve seni üzebilir. Kendi duygusal sınırlarını belirleyerek sevmenin bir yolunu bulursan, aşk hayatında çok daha mutlu olursun. Bu, hem kendine hem de partnerine karşı daha adil olmanı sağlar. Unutma, aşk bir yarış değil, birlikte yürüyüş. Kendi ritmini bulduğunda, aşkın da en güzel melodisini çalacaksın.

