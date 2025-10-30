İlişkide Kriterlerin Ne Kadar Yüksek?
Aşk söz konusu olduğunda herkesin kendine göre kırmızı çizgileri, beklentileri ve olmazsa olmazları vardır. Kimi için sevgi yeterlidir, kimi için ise uyum, görünüm, maddi denge ya da karakter ön plandadır. Peki sen bu konuda ne kadar seçicisin?
Hadi teste!
1. Yeni biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
2. Partnerinin sosyal medyada sık paylaşım yapması seni rahatsız eder mi?
3. İlk buluşmada seni etkileyen davranış ne olurdu?
4. Partnerinin geçmiş ilişkileri hakkında konuşması seni nasıl etkiler?
5. Uzun mesafe ilişkisine bakışın nasıl?
6. Partnerinle aranızdaki fiziksel uyum senin için ne kadar önemli?
7. Partnerinin ailesiyle anlaşamaman durumunda ne yaparsın?
8. Hediyeleşme konusundaki tutumun nedir?
9. Partnerinin dış görünümü senin için ne kadar belirleyici?
10. Partnerinin plan yapmaması seni nasıl etkiler?
Senin kriterlerin çok yükseklerde!
Senin kriterlerin normal düzeyde!
Senin kriterlerin düşük!
Senin kriterlerin çok düşük!
