Flörtüne Atman Gereken Mesaj Ne?
Flörtleşme evresi bazen bir satranç oyunu gibi: Bir adım sen atarsın, diğerini o. Ama bazen de “İlk mesajı ben mi atsam, ne yazsam, çok mu ileri olur, çok mu soğuk olur?” diye saatlerce düşünürsün. Bu test, senin karakterine, enerjine ve ilişkilere yaklaşımına göre flörtüne atman gereken mesajı söylüyor.
Hadi teste!
1. Flörtünden uzun süre mesaj gelmeyince ne hissedersin?
2. Mesajlaşırken en çok hangi emoji tarzını kullanırsın?
3. Birini beğendiğinde genelde ilk adımı kim atar?
4. “Gecenin 12’sinde mesaj geldi.” Ne düşünürsün?
5. Mesaj atarken en sık yaptığın şey nedir?
6. Flörtünün mesajı görüp cevap vermemesi seni nasıl etkiler?
7. En romantik bulduğun şey hangisi?
8. Mesajlarında genelde nasıl bir dil kullanırsın?
9. Birini etkilemek için en çok hangisini kullanırsın?
10. “Flört” kelimesi sana ne çağrıştırıyor?
Bugün aklıma geldin, gülümsemek istedim!
Seni düşünürken gülümsememek imkansız!
Rüyama girdin, çıkmak ister misin?
Bugün seni merak ettim, umarım her şey yolundadır!
