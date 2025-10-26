onedio
Flörtüne Atman Gereken Mesaj Ne?

İnci Döşer
26.10.2025 - 16:01

Flörtleşme evresi bazen bir satranç oyunu gibi: Bir adım sen atarsın, diğerini o. Ama bazen de “İlk mesajı ben mi atsam, ne yazsam, çok mu ileri olur, çok mu soğuk olur?” diye saatlerce düşünürsün. Bu test, senin karakterine, enerjine ve ilişkilere yaklaşımına göre flörtüne atman gereken mesajı söylüyor. 

Hadi teste!

1. Flörtünden uzun süre mesaj gelmeyince ne hissedersin?

2. Mesajlaşırken en çok hangi emoji tarzını kullanırsın?

3. Birini beğendiğinde genelde ilk adımı kim atar?

4. “Gecenin 12’sinde mesaj geldi.” Ne düşünürsün?

5. Mesaj atarken en sık yaptığın şey nedir?

6. Flörtünün mesajı görüp cevap vermemesi seni nasıl etkiler?

7. En romantik bulduğun şey hangisi?

8. Mesajlarında genelde nasıl bir dil kullanırsın?

9. Birini etkilemek için en çok hangisini kullanırsın?

10. “Flört” kelimesi sana ne çağrıştırıyor?

Bugün aklıma geldin, gülümsemek istedim!

Sen duygularını gizlemeyen, içten biri olarak karşındakini sıcak hislerle etkileyen birisin. Fazla uğraşmadan, doğallığınla parlıyorsun. Bu tarz bir mesaj, senin enerjini en güzel şekilde yansıtır. Karşı taraf hem gülümser hem de “Bu kişi beni gerçekten düşünüyor.” hissine kapılır. Senin için samimiyet her şeyden önemli fazla çabalaman gerekmez, sadece kendin olman yeterli.

Seni düşünürken gülümsememek imkansız!

Sen cesursun, çekinmeden duygularını belli etmeyi biliyorsun. Flört oyunlarında geri durmak sana göre değil, aksine ilk adımı atmaktan korkmazsın. Bu mesaj tarzı karşındakini hem etkiler hem de heyecanlandırır. Senin enerjinle sohbet kıvılcımı anında tutuşur tam bir “ateşli” flörtçüsün!

Rüyama girdin, çıkmak ister misin?

Senin enerjin gizemli, cool ve merak uyandırıcı. Kendini hemen ele vermiyorsun ama ilgini belli etmenin ustasısın. Bu tarz bir mesaj, karşı tarafın ilgisini tavan yaptırır çünkü senin hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyecekler. Biraz mesafe, biraz merak… tam senlik denge.

Bugün seni merak ettim, umarım her şey yolundadır!

Sen kalpten seven, derin düşünen ve hislerini sözcüklerle ifade etmekten çekinmeyen birisin. Romantizmin sende doğuştan var ve bu mesajla karşındakine hem ilgi hem güven hissettiriyorsun. Senin için duygusal bağ, flörtün en değerli parçası. Bu tarz bir mesaj, “gerçekten ilgileniyorum” demenin en zarif hali.

