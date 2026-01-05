onedio
Nemsiz Saçlara Veda Ediyoruz: Kuru Saçların Favorisi Olmaya Aday Ürünler

etiket Nemsiz Saçlara Veda Ediyoruz: Kuru Saçların Favorisi Olmaya Aday Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
05.01.2026 - 15:01

Kuru saçların varsa kullanabileceğin bazı ürünler var elbette. Saçlarına nemini geri kazandıracak ve yumuşamasına yardımcı olacak ürünler neler birlikte bakalım mı?

Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Şampuan

Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Şampuan

Yıpranmış ve kuru saçların için bir şampuan arıyorsan bu şampuanı inceleyebilirsin. Kuru ve nemsiz kalan saçlarına yumuşaklık veren şampuan aynı zamanda parlak görünmesine de yardımcı oluyor. Loreal şampuan saçı derinlemesine besliyor. Bu şampuan saçının daha güçlü olması için destek oluyor.

Loreal Professionnel Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Şampuan

Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu

Tüm saç tiplerinin kullanımına uygun olan saç serumu saçı güçlendiriyor ve besliyor. Saçta yağlı bir his bırakmayan serumda argan yağı bulunuyor. Kuru ve yıpranmış saçlara argan yağı çok iyi geliyor. Saçına yoğun bir bakım yapacak serumla saçın parlaklığını ve nemini geri kazanıyor.

Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu

Elseve Hydra Hyaluronic 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske

Elseve Hydra Hyaluronic 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske

Saçını yoğun şekilde nemlendirecek maske saçı ağırlaştırmıyor. Saçının daha  parlak görünmesi için bu maskeyi deneyebilirsin. Dolgunlaştırıcı etkisiyle saçın için etkili bir bakım yapacak maske uzun süre nemlendirici etkiye sahip. Hızlı şekilde saça etki eden maske ile daha nemli saçlara kavuşuyorsun.

Elseve Hydra Hyaluronic 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Kuru ve cansız saçlarına iyi gelecek şampuan yıpranmış saçlarının onarılmasına destek oluyor. Elektriklenen saçlarını koruyan şampuan saç derini temizlerken aynı zamanda nemlendiriyor. Doğaya ve çevreye de saygılı şampuanın içinde argan yağı bulunuyor.

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Swissoderm Saç Dökülmesine Karşı Şampuan

Swissoderm Saç Dökülmesine Karşı Şampuan

Kuru saçların için alabileceğin şampuan saç dökülmesini azaltmaya da yardımcı oluyor. Saçlarına parlaklık katan şampuanı düzenli şekilde kullandığında sebum dengeleyici olarak da etki ediyor. İçeriğinde biotin, sarımsak, okaliptüs, biberiye ve daha birçok faydalı içerik bulunuyor. 

Swissoderm Saç Dökülmesine Karşı Şampuan

Kerastase Nutritive 8H Magic Night Yoğun Besleyici Gece Serumu

Kerastase Nutritive 8H Magic Night Yoğun Besleyici Gece Serumu

Gece boyunca saçları besleyen serum yoğun bir etkiye sahip. Bu serumu kullandığında sabahları yumuşacık saçlarla uyanıyorsun. Saçların normalde kuru ve nemsizse bu serumu kullandıktan sonra saçın daha yumuşak ve bakımlı oluyor. Yağlı his bırakmayan yapısı yastıkta iz de yapmıyor.

Kerastase Nutritive 8H Magic Night Yoğun Besleyici Gece Serumu

İdea Derma Hyaluronik Asit Nemlendirici Şampuan

İdea Derma Hyaluronik Asit Nemlendirici Şampuan

Saçının nem desteğine ihtiyacı varsa bu ürünü kullanabilirsin. Yoğun bir bakım yapan şampuanla saçın daha kolay taranıyor. İçeriğindeki hyaluronik asit kompleksi saçları yumuşatıyor. Nem kaybı daha fazla olan saçlar bu şampuanı rahatlıkla kullanabiliyor. 

İdea Derma Hyaluronik Asit Nemlendirici Şampuan

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Kremi

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Kremi

Kuru ve yıpranmış saçlar için güzel bir saç bakım kremi olan Bioxcin ile saçlarını tararken çok zorlanmıyorsun. Saçına sürdükten sonra saçını ağırlaştırmıyor. Saçı yumuşattığı gibi parlaklık da veriyor. İçeriğinde 9 çiçek yağı, B5 vitamini ve BioComplex B11 bulunuyor.

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Kremi

CeceMED Kuru Yıpranmış ve Boyalı Saçlar İçin Şampuan

CeceMED Kuru Yıpranmış ve Boyalı Saçlar İçin Şampuan

Saçı nemlendiren şampuanı özellikle kuru ve yıpranmış saçlara sahip olanlar kullanabiliyor. Boyalı saçın varsa da bu şampuan sana göre olabilir. İpek özü içeren yapısıyla saçlara gerekli nemi veriyor. Kimyasala maruz kalan saçlara bu şampuan etkili bir bakım yapıyor. Ayrıca bu şampuan UV koruması da sağlıyor.

CeceMED Kuru Yıpranmış ve Boyalı Saçlar İçin Şampuan

Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı

Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı

Her gün kullanabileceğin Sebamed şampuan, saç tellerine hafiflik kazandırıyor. Nemlendirici ve besleyici yapısıyla saçlara iyi geliyor. Bu şampuan kurumuş, yıpranmış saç tiplerinin kullanımına uygun. Ayrıca bu şampuan saçına parlaklık da katıyor.

Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
