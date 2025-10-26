Öz Güvenini Ölçmek İstiyorsan Bu Test Tam Sana Göre!
Öz güven dalgalar halinde gelir: bazen zirvede hissedersin, bazen de sebepsizce geri çekilirsin. İş, ilişki, beden algısı veya sosyal ortamlardaki küçük darbeler zamanla kendine olan inancını sarsabilir. Bu test, davranışların, düşüncelerin ve duyguların üzerinden giderek öz güveninde bir gerileme olup olmadığını anlamana yardımcı olacak.
1. Yeni bir işe / projeye başlama fikri aklına düştüğünde ilk tepkin ne olur?
2. Bir grup içinde fikirlerini paylaşman gerektiğinde nasıl hissedersin?
3. Aynaya baktığında ilk aklına gelen şey genelde nedir?
4. Bir hata yaptığında kendine ne söylersin?
5. Yeni insanlarla tanışırken davranışın nasıldır?
6. Sosyal medyada bir gönderi paylaşmadan önce ne hissedersin?
7. Romantik bir ilgi gösterildiğinde tepkin genelde nedir?
8. Başarısızlıklara nasıl yaklaşırsın?
9. Karar verme anlarında kendine güvenir misin?
10. Başkalarından övgü aldığında tepkin ne olur?
Senin öz güvenin zirvede!
Senin öz güvenin ortalama düzeyde!
Senin öz güvenin biraz düşük!
Senin öz güvenin oldukça düşük!
