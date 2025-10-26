onedio
Öz Güvenini Ölçmek İstiyorsan Bu Test Tam Sana Göre!

İnci Döşer
26.10.2025 - 15:01

Öz güven dalgalar halinde gelir: bazen zirvede hissedersin, bazen de sebepsizce geri çekilirsin. İş, ilişki, beden algısı veya sosyal ortamlardaki küçük darbeler zamanla kendine olan inancını sarsabilir. Bu test, davranışların, düşüncelerin ve duyguların üzerinden giderek öz güveninde bir gerileme olup olmadığını anlamana yardımcı olacak.

Hadi teste!

1. Yeni bir işe / projeye başlama fikri aklına düştüğünde ilk tepkin ne olur?

2. Bir grup içinde fikirlerini paylaşman gerektiğinde nasıl hissedersin?

3. Aynaya baktığında ilk aklına gelen şey genelde nedir?

4. Bir hata yaptığında kendine ne söylersin?

5. Yeni insanlarla tanışırken davranışın nasıldır?

6. Sosyal medyada bir gönderi paylaşmadan önce ne hissedersin?

7. Romantik bir ilgi gösterildiğinde tepkin genelde nedir?

8. Başarısızlıklara nasıl yaklaşırsın?

9. Karar verme anlarında kendine güvenir misin?

10. Başkalarından övgü aldığında tepkin ne olur?

Senin öz güvenin zirvede!

Senin cevapların genellikle kendine güvenen, girişken ve hata yapmaktan korkmayan bir profil gösteriyor. Zorluklar karşısında toparlanma kapasiten yüksek; başkalarının onayı seni tamamen yönlendirmiyor. Bu durum harika: seni başarıya taşıyan özelliklerin başında sorumluluk alma, risk alma ve öğrenme arzusu var. Yine de arada şüpheleri olan yanlar olabilir; insan olmanın gereği olarak küçük dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bunları görmezden gelme ü kısa nefes egzersizleri, başarılarını yazılı hale getirme ve sınırlarını koruma bu enerjiyi daha da sağlamlaştırır. Sosyal veya profesyonel riskler almaktan çekinme; içindeki doğru dengeyle daha da güçleneceksin.

Senin öz güvenin ortalama düzeyde!

Cevapların çoğunlukla orta seviyede; yani özgüvenin hala var ama bazı alanlarda sarsılmış durumda. Yeni durumlarda kararsızlık, başkalarının onayını arama veya sosyal ortamlarda hafif geri çekilme gibi belirtiler görülebilir. Bu normal iş, ilişki ya da yorgunluk dönemleri özgüveni sarsabilir. Küçük zaferler listesi tut; günlük olarak yaptığın iyi şeyleri yaz. Kendine küçük meydan okumalar belirle. Sosyal destek önemlidir: güvenilir bir arkadaş ya da mentorla konuşmak, geri dönüş almak özgüveni onarır. Ayrıca beden hareketi öz saygıyı olumlu etkiler. Bu süreç zaman alabilir ama istikrarlı adımlarla geri dönebilirsin.

Senin öz güvenin biraz düşük!

Bu sonuç, özgüveninde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Cevaplarda sık sık kendi yetkinliğini küçümseme, başkalarıyla kıyaslama, hata yapma korkusu ve sosyal geri çekilme eğilimi görülebilir. Bu durum hem duygusal hem de pratik alanlarda seni kısıtlayabilir: fırsatları reddetme, kendini göstermeme, ilişkilerde gerileme gibi.  Öncelikle bu duygunun kaynağını araştır son dönemde yaşadığın bir başarısızlık mı, eleştiri mi yoksa kronik yorgunluk mu tetikledi? Bir günlük tutarak negatif içsel konuşmaları yakala ve bunları nesnel gerçeklerle sorgula. Küçük hedeflerle başla; her başarı özgüvenini besler. Gerekirse bir terapist veya koç desteği almak, düşünce kalıplarını yeniden yapılandırmak için çok etkili olur. Sosyal alanda adım adım geri dön; önce güvenli insanlar, sonra daha geniş çevreler.

Senin öz güvenin oldukça düşük!

Bu skor profili, özgüven eksikliğinin günlük yaşam üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum, genellikle kişinin kendini değersiz hissettiği, karar verme konusunda zorlandığı ve başkalarının onayına aşırı derecede bağımlı olduğu bir durumu işaret eder. Bu tür bir durum, yalnızca birkaç basit taktikle hızlı bir şekilde düzeltilemez. Bunun yerine, daha planlı ve destekleyici bir yaklaşım gerektirir. Bu, kişinin özgüvenini yeniden inşa etmesine yardımcı olacak stratejiler ve teknikler öğrenmesini ve uygulamasını içerir. Bu süreç, genellikle profesyonel bir danışman veya terapistin rehberliği altında gerçekleşir. Bu kişiler, özgüven sorunlarına yönelik etkili çözümler sunma konusunda geniş bir deneyime sahip olacaklardır. Bu nedenle, özgüven eksikliği yaşayan bir kişi, bu tür bir durumu düzeltmek için profesyonel yardım almayı düşünmelidir.

