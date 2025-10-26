Bu Tarot Kartları Kaç Çocuğun Olacağını Söylüyor!

Tarot bu enerjiyi senin için “bolluk, genişlik ve bereket” şeklinde yansıtıyor: senin yolunda ondan fazla çocuğun olma olasılığı var! Bu, sadece fiziksel anlamda değil, ruhsal ve duygusal anlamda da büyük bir aileyi işaret eder. Bu kadar geniş bir aile, büyük bir yürek, sonsuz sabır ve güçlü bir dayanışma ruhu gerektirir. Senin içinde barındırdığın sıcaklık, koruyuculuk ve paylaşım isteği, herkese güven ve sevgi sunabilecek kadar büyük. Tarot, bu sonucu “ruh ailesi” kavramıyla da ilişkilendirir bazı çocuklar biyolojik, bazıları ise hayatına başka yollarla dahil olabilir. Hayatında bu kadar çok çocuk olması, hem seni hem çevreni dönüştürecek bir serüven olur. Zaman zaman yorulsan da, sevginin sınır tanımadığını tekrar tekrar fark edeceksin. Kader Çarkı burada, “hazır ol, evren senin evini sevgiyle dolduracak” mesajı veriyor.