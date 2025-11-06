onedio
Bilinçaltındaki Çocuk Ne Hissediyor?

İnci Döşer
06.11.2025 - 10:25

İçimizde hep bir çocuk yaşar kimi zaman neşeli, kimi zaman korkmuş, kimi zaman suskun. Bu test, bilinçaltında sakladığın o küçük çocuğun hangi duyguları taşıdığını keşfetmene yardımcı olacak. 

Hadi teste!

1. Eski bir fotoğrafına bakarken ilk hissettiğin ne olur?

2. Birisi çocukluğundan utanmanı sağlayacak bir şey söylese ne yaparsın?

3. Kendini yalnız hissettiğinde en çok ne istersin?

4. Ebeveynlerinle ilgili en güçlü his hangisi?

5. Yalnızken ağlamak ister misin?

6. Korktuğun bir şeyi itiraf etmek zorunda kalsan ne yaparsın?

7. Kendi içindeki çocuğa bir şey söyleme şansın olsa ne dersin?

8. Gece yalnızken geçmiş bir olay zihnini meşgul ederse nasıl başa çıkarsın?

9. Birisi seni teselli etmeye çalıştığında ilk tepkın?

10. İçten gelen bir hayal kırıklığı yaşadığında tepkin ne olur?

Bilinçaltındaki çocuk yaralı ve görülmek istiyor!

Biliyoruz ki, her birimizin içinde zaman zaman yüzeye çıkan bir 'küçük ben' vardır. Bu küçük ben, bazen yalnızlık hissiyle, bazen de savunmasızlıkla baş başa kalabilir. Dışarıdan bakıldığında belki çoğu zaman sakin ve huzurlu görünürsün. Ancak bu durum, iç dünyanın karışıklığını ve derinliklerinde saklanan kırılganlıkları gizler. Belki de çoğu zaman farkında bile olmadığın bu duygusal dalgalanmalar, beklenmedik anlarda seni tetikler. Bu tetiklenmeler, öyle bir anda gelir ki, nereden geldiğini anlamadan kendini bu duygusal fırtınanın ortasında bulabilirsin. Bilinçaltının derinliklerinde saklanan bu duygusal tetiklenmeler, bazen bir söz, bir bakış, hatta bir ses tonuyla bile ortaya çıkabilir. Ve işte o an, küçük ben yüzeye çıkar, kendini gösterir. Ancak unutma ki, bu duygusal dalgalanmaların ve kırılganlıkların farkında olmak, onları kabullenmek ve onlarla başa çıkmak, senin en büyük gücündür. Kendi iç dünyanı keşfetmeye devam et, çünkü orada saklanan her duygu, aslında senin bir parçan...

Bilinçaltındaki çocuk duygular arasına sıkışmış!

İçindeki o masum çocuk, hem kahkahalarla dolu bir hayatı özlerken, hem de bazen sessizce acısını dindirmek için ağlamak istiyor. Bu çocuk, bir yandan hayata karşı neşeyle dolu, enerjik ve tutkulu; diğer yandan ise geçmişin karanlık gölgeleri altında hâlâ bir endişe ve tereddüt taşıyor. Bilinçaltının derinliklerinde, sevgiyle harmanlanmış bir kırgınlık hissi var. Bu his, sanki 'beni sev ama beni incitme' diye fısıldayan bir çığlık gibi. Bu duygu karmaşası, seni bir yandan sevgiye, ilgiye ve yakınlığa açık biri haline getirirken, diğer yandan da her an her şeyin tersine dönebileceği korkusuyla tetikte olmaya itiyor. Bu karmaşık duyguların dansı, seni hem sevilmeye açık hem de her an her şeyin tersine dönebileceği korkusuyla tetikte olan bir birey haline getiriyor. Bu, hayatın tatlı ve acı gerçeklerini bir arada yaşamanın, hem sevinçleri hem de hüzünleri aynı anda hissetmenin bir sonucu. Ve belki de bu, senin en gerçek, en insan hali...

Bilinçaltındaki çocuk kendini korumaya almış!

Bir zamanlar, belki de çok da uzak olmayan bir geçmişte, içindeki o minik çocuk kendini güvende hissetmiyordu. Bu nedenle, tüm savunma mekanizmalarını devreye sokarak, kendi duvarlarını ördü. Bu duvarlar, onu dış dünyanın acımasızlığından koruyan bir kale gibiydi. 'Artık kimse beni üzmesin' diyerek, o çocuk güçlü görünmeyi seçti. Bu güçlü görüntü, belki de onun en büyük kalkanıydı. Bu kalkan, onu yaralayan, acı veren her şeyden koruyordu. Eğer bugün bile duygularını açmakta zorlanıyorsan, bunun nedeni hâlâ o çocuğun 'önlem modunda' olması olabilir. Belki de o çocuk, hala kendini koruma altına almak, hâlâ o duvarları ayakta tutmak için çabalıyor. Unutma, duyguların senin düşmanın değil; onlar sadece zamanında fazla yük taşımışlar. Onlar, senin en derin hikayelerini, en içten duygularını taşıyan değerli yükler. Onları kabullen, onları anla ve onlarla barış. Çünkü onlar, senin en gerçek, en içten hali...

Bilinçaltındaki çocuk çok yorulmuş!

Bir zamanlar hayatına renk katan, içindeki çocuk duygularını, sanki bir kutunun içine kapatıp, anahtarını denize atmış gibi görünüyor. Artık o çocuk, gözyaşlarını tutuyor, kalbi kırılmıyor, sadece hayata karşı bir savunma mekanizması geliştirmiş ve “idare etme” modunu açmış. Bilinçaltın, sanki bir kale gibi, kontrol ve dayanıklılık üzerine inşa edilmiş. Duygusal hayatında, güvenlik duvarlarını örmüş, kendini koruma altına almış, güvenliği öncelik haline getirmişsin. Her ne olursa olsun, duygusal fırtınalardan korunmayı hedeflemişsin. Ama o derinlerde, kalbinin en kuytu köşesinde saklanan çocuk, ara sıra sessizce, hafif bir esinti gibi fısıldıyor: “Biraz da ben nefes almak istiyorum.” Onun sesini duyabiliyor musun? O, hayatın renklerini, neşesini, saf ve masum duygularını tekrar yaşamak istiyor. Ona bir şans ver, belki de hayatın daha da anlamlı ve renkli bir hal alır.

