Bilinçaltındaki Çocuk Ne Hissediyor?
İçimizde hep bir çocuk yaşar kimi zaman neşeli, kimi zaman korkmuş, kimi zaman suskun. Bu test, bilinçaltında sakladığın o küçük çocuğun hangi duyguları taşıdığını keşfetmene yardımcı olacak.
1. Eski bir fotoğrafına bakarken ilk hissettiğin ne olur?
2. Birisi çocukluğundan utanmanı sağlayacak bir şey söylese ne yaparsın?
3. Kendini yalnız hissettiğinde en çok ne istersin?
4. Ebeveynlerinle ilgili en güçlü his hangisi?
5. Yalnızken ağlamak ister misin?
6. Korktuğun bir şeyi itiraf etmek zorunda kalsan ne yaparsın?
7. Kendi içindeki çocuğa bir şey söyleme şansın olsa ne dersin?
8. Gece yalnızken geçmiş bir olay zihnini meşgul ederse nasıl başa çıkarsın?
9. Birisi seni teselli etmeye çalıştığında ilk tepkın?
10. İçten gelen bir hayal kırıklığı yaşadığında tepkin ne olur?
Bilinçaltındaki çocuk yaralı ve görülmek istiyor!
Bilinçaltındaki çocuk duygular arasına sıkışmış!
Bilinçaltındaki çocuk kendini korumaya almış!
Bilinçaltındaki çocuk çok yorulmuş!
