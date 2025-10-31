Kırıldığında İçine mi Atarsın, Yüzleşir misin?
Hepimizin kalbi kırılıyor, ama herkes aynı şekilde başa çıkmıyor. Kimimiz sessizce içimize atıyoruz, kimimiz yüzleşip konuşarak rahatlıyoruz. Bu test, kırıldığında iç dünyanda neler yaşadığını, duygularını nasıl yönettiğini ve kalbini nasıl koruduğunu ortaya çıkaracak.
Hadi teste!
1. Biri seni incittiğinde ilk tepkin ne olur?
2. Kırıldığında seni en iyi ne iyileştirir?
3. Biri özür dilediğinde ne yaparsın?
4. Kalbini kıran biriyle aynı ortamda olsan?
5. Kırgınlıklarını nasıl hatırlarsın?
6. "Affetmek" senin için ne ifade ediyor?
7. Çok değiştin cümlesini duyuyor musun?
8. En çok hangi cümle seni üzer?
9. Kırıldığın bir konuyu konuşmak senin için…
10. Kırgın olduğun biri senden yardım istese?
Sen kırıldığında içine atıyorsun!
Sen genelde için atıyorsun!
Sen kırıldığında genelde yüzleşiyorsun!
Sen her zaman yüzleşiyorsun!
