Aşık Olmak İçin Ne Kadar Süreye İhtiyacın Var?
Aşk... Kimi için bir anda çakan şimşek, kimi için uzun uzun yanan bir ateş. Bazıları bir bakışta hisseder, bazılarıysa güven, tanıdıklık ve zaman ister.
Senin kalbin hangi tempoda atıyor dersin?
1. Birinden hoşlanmaya başladığında ilk neye dikkat edersin?
2. Mesajla konuşurken birinin ilgisini anlaman ne kadar sürer?
3. Birine güvenmek senin için ne kadar kolaydır?
4. Aşk senin için daha çok hangisine benzer?
5. İlişkiye başlamadan önce ne kadar tanımak istersin?
6. Aşkı tarif et desen, ilk aklına gelen kelime ne olurdu?
7. Birine hislerini belli etme tarzın hangisine yakın?
8. Birinin seni etkileyebilmesi için ne yapması gerekir?
9. İlk görüşte aşka inanır mısın?
10. Kalbinle mi aklınla mı hareket edersin?
Sen 1-2 günde bile aşık olabilirsin!
Sen birkaç haftada aşık olabilirsin!
Sen 1-2 ay içinde gerçekten aşık olabilirsin!
Sen çok uzun sürede aşık olursun!
