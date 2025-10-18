Bu Evet/Hayır Testine Göre Kalbini Aşka Kapattın mı?
Aşktan ne kadar kaçarsan kaç, o seni bir şekilde bulur derler… Ama bazen o kadar çok yara alırız ki, kalbimizi fark etmeden kapatırız. Bu testte vereceğin dürüst cevaplarla, senin kalbin hala sevgiye açık mı yoksa duvarlarını çoktan örmüş müsün, onu öğreneceğiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Artık birine güvenmek sana çok zor geliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aşık olduğunda eskisi kadar heyecanlanmıyor musun?
3. Yeni biriyle tanıştığında duygusal bir bağ kurmakta zorlanıyor musun?
4. Eski ilişkini hala aklından çıkaramadığını hissediyor musun?
5. “Aşk sadece acı getirir” diye düşündüğün oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Flört etmek sana yorucu ya da anlamsız geliyor mu?
7. Birine duygularını açarken hemen pişman oluyor musun?
8. Romantik bir film izlerken artık hiçbir şey hissetmiyor musun?
9. Sevgi gösterildiğinde içten içe rahatsız oluyor musun?
10. Birinin seni seveceğine gerçekten inanmıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin kalbin hala aşka açık!
Sen kalbini aşka kapatmışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın