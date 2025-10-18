onedio
Bu Evet/Hayır Testine Göre Kalbini Aşka Kapattın mı?

Bu Evet/Hayır Testine Göre Kalbini Aşka Kapattın mı?

18.10.2025 - 09:31

Aşktan ne kadar kaçarsan kaç, o seni bir şekilde bulur derler… Ama bazen o kadar çok yara alırız ki, kalbimizi fark etmeden kapatırız. Bu testte vereceğin dürüst cevaplarla, senin kalbin hala sevgiye açık mı yoksa duvarlarını çoktan örmüş müsün, onu öğreneceğiz.

1. Artık birine güvenmek sana çok zor geliyor mu?

2. Aşık olduğunda eskisi kadar heyecanlanmıyor musun?

3. Yeni biriyle tanıştığında duygusal bir bağ kurmakta zorlanıyor musun?

4. Eski ilişkini hala aklından çıkaramadığını hissediyor musun?

5. “Aşk sadece acı getirir” diye düşündüğün oluyor mu?

6. Flört etmek sana yorucu ya da anlamsız geliyor mu?

7. Birine duygularını açarken hemen pişman oluyor musun?

8. Romantik bir film izlerken artık hiçbir şey hissetmiyor musun?

9. Sevgi gösterildiğinde içten içe rahatsız oluyor musun?

10. Birinin seni seveceğine gerçekten inanmıyor musun?

Senin kalbin hala aşka açık!

Hayatın karşına çıkardığı her zorluğa rağmen, kalbinde hâlâ taze bir umut, coşkulu bir heyecan ve sarsılmaz bir inanç barındırıyorsun. Aşk, senin için hâlâ bir mucize, belki de hayatın en büyük sürprizi. Onu kapıdan değil, tüm içtenliğinle açtığın kollarınla karşılıyorsun. İşte bu özelliğin, seni diğerlerinden farklı ve özel kılıyor. Kalbini, sanki paha biçilemez bir hazineymiş gibi koruyorsun. Ancak bu koruma, kalbini çevreleyen bir duvar örmek anlamına gelmiyor. Aksine, kalbini korurken aynı zamanda onu yeni deneyimlere, yeni aşklara açık tutuyorsun. Bu dengeyi sağlamak kolay olmasa da, sen bunu başarıyla yapıyorsun. Ve bu denge, seni gerçek aşka her geçen gün bir adım daha yaklaştırıyor. Bu, belki de aşkı bulmanın ve onu sürdürmenin en önemli sırrı; kalbini korumak ama aynı zamanda onu yeni aşklara açık tutmak. İşte bu denge, seni gerçek aşka her geçen gün bir adım daha yaklaştırıyor. Bu yüzden, aşkın kapısını çaldığında onu içtenlikle karşılamaya devam et. Çünkü senin kalbin, aşka her zaman açık.

Sen kalbini aşka kapatmışsın!

Kalbinin kapılarını aşka bir daha asla açmamaya kararlısın. Sevgiye olan inancını yitirdin, duygusal bağlar kurmaktan kaçıyorsun. Belki de farkında olmadan, kendini koruma adına kalbini bir zırhla sardın, duygusal yaralarını iyileştirmekten çok, onları saklamayı tercih ettin. Ama unutma ki, kalp bir savaşçıdır ve her zaman iyileşmek ister. Belki de bir gün, hayatının tam da beklenmedik bir köşesinden çıkıp gelecek biri, o zırhı kırıp atmana yardımcı olabilir. Belki de o kişi, senin kalbine dokunduğunda, 'Artık korkmana gerek yok' diyebilir ve sen de ona inanabilirsin.  Şimdilik yapman gereken tek şey, kendine izin vermek. Kendine izin vermek, kalbinin kapılarını yeniden açmaya, sevgiye yeniden inanmaya, duygusal bağlar kurmaya. Çünkü unutma, her şeyin başlangıcı kendine izin vermektir. Kendine izin ver ve kalbinin yeniden sevgiyle dolmasına izin ver. İşte yeniden açılmanın, yeniden sevmeye başlamanın ilk adımı bu.

