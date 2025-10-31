Başarı Senin İçin Ne Demek?
Herkes için başarı farklı bir anlam taşır. Kimi için büyük bir maaş, kimi için iç huzuru bulmaktır. Kimi alkışlarla mutlu olurken, kimi sessizce kendi yolunda ilerlemeyi tercih eder. Peki senin için başarı ne demek?
1. Başarısız olduğunda ne hissedersin?
2. Hayatında en çok neye önem verirsin?
3. Bir hedefe ulaşmak için seni en çok motive eden şey ne?
4. “Başarılı insanlar” denince aklına ilk kim gelir?
5. Yaptığın işte takdir edilmediğinde…
6. Hedef belirlerken nasıl davranırsın?
7. Başarıya ulaşmak için fedakarlık yapmak gerekir mi?
8. En çok hangi cümle seni motive eder?
9. Bir proje bitirdiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
10. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?
Başarı senin için azim demek!
Başarı senin için huzur demek!
Başarı senin için takdir demek!
Başarı senin için gelişim demek!
