Hangi Disney Karakteri Gibi Düşünüyorsun?
Hepimizin kafasında bir Disney filmi kadar canlı düşünceler ve hayaller var. Bu test, düşünme tarzın, seçimlerin ve tepkilerin hangi ikonik Disney karakterine yakın olduğunu söylüyor.
Hadi teste!
1. Yeni bir fikre nasıl yaklaşırsın?
2. Bir probleme yaklaşımın nasıldır?
3. Boş bir günde en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
4. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
5. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
6. Birine çok kızdığında tepkin genelde nedir?
7. Hayatında motivasyonunu en çok ne artırır?
8. Bir görevi üstlendiğinde nasıl çalışırsın?
9. Bir arkadaşın zor durumdayken senin rolün nedir?
10. Hayatta en çok neyi önemsersin?
Sen Belle gibi düşünüyorsun!
Sen Aladdin gibi düşünüyorsun!
Sen Elsa gibi düşünüyorsun!
Sen Rapunzel gibi düşünüyorsun!
