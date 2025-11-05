Korkularını Ne Kadar İyi Gizliyorsun?
Hepimizin içinde, zaman zaman ortaya çıkan o küçük korkular var. Kimi onları bastırmayı, kimiyse ustaca gizlemeyi seçiyor. Peki sen? Duygularını yüzüne yansıtmadan, içindeki fırtınayı saklayabiliyor musun, yoksa korkuların seni ele mi veriyor?
Hadi teste!
1. Bir tartışma sırasında kalbin çarpmaya başlarsa ne yaparsın?
2. Korku filmleriyle aran nasıl?
3. Stresli bir durumda ellerin terlerse ne yaparsın?
4. Başkalarının seni zayıf görmesinden korkar mısın?
5. Kalabalık bir yerde utanç verici bir şey yapsan ne olur?
6. Biri seni eleştirirse ilk hissin ne olur?
7. Gelecekle ilgili korkularını biriyle paylaşır mısın?
8. “Korkak” kelimesi sana söylense ne yaparsın?
9. Panik anında kontrol ne kadar sende olur?
10. Hayatındaki belirsizlikler seni ne kadar korkutur?
Sen korkularını gizlemekte berbatsın!
Sen korkularını gizlemekte kötüsün!
Sen korkularını gizlemekte iyisin!
Sen korkularını gizlemekte ustasın!
