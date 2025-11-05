Korkularını Ne Kadar İyi Gizliyorsun?

Duygusal bir labirent gibi hissediyorsun, değil mi? İçindeki duyguları kontrol etmekte zorlanıyor, onları bastırmak için uğraşıyorsun. Ama bu senin en gerçek hali. İçinde ne varsa, yüzüne yansıyor ve bu durum seni son derece samimi, içten biri yapıyor. Ancak bu durumun bir de diğer yüzü var: Savunmasızlık. Evet, duygularını bu kadar açıkça göstermek seni biraz savunmasız kılıyor. Belki de korkuların seni yönlendiriyor. Belki de onların etkisi altında kalıyorsun. Ancak unutma, korkuların seni yönlendirebilir ama asla seni tanımlayamaz. Sen, korkularından daha fazlasısın. Sen, duygularından daha fazlasısın. Biraz daha derin nefes al. Duygularını bastırmak yerine onları kabullen. Onlarla yüzleş. Çünkü asıl güç, duygularını gizlemekte değil, onları yönetebilmekte. Duygularınla barışık ol, onları kontrol etmeyi öğren. İşte o zaman gerçek gücüne kavuşacaksın.