Bu Davranışları Yapıyorsan, İçinde Büyük Bir Öfke Var Demektir!

Senin öfke seviyen nispeten dengeli; stres ve haksızlık karşısında bile tepkilerini yönetebilirsin. Hataları ve aksaklıkları tolere edebiliyor, ilişkilerde sakin kalabiliyorsun. Bazı zamanlar sinirlenebilirsin ama çoğu zaman farkında olarak ve ölçülü davranıyorsun. Öfkeyi bastırmak yerine ifade etme ve çözüm üretme konusunda başarılısın. Bu sayede hem kendi sağlığını koruyor hem de çevrendeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kuruyorsun.