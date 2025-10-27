onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan, İçinde Büyük Bir Öfke Var Demektir!

İnci Döşer
27.10.2025 - 18:01

Bazen öfke, farkında olmadan hayatımızı yönetir. Küçük olaylar bile seni içten içe kaynatabilir, tepkilerini kontrol etmek zorlaşabilir. Bu test, davranışlarına bakarak içinde biriken öfkenin boyutunu anlamana yardımcı olacak. 

Hadi teste!

Bu davranışlardan hangileri sende var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Senin öfken kontrol edilebilir boyutta!

Senin öfke seviyen nispeten dengeli; stres ve haksızlık karşısında bile tepkilerini yönetebilirsin. Hataları ve aksaklıkları tolere edebiliyor, ilişkilerde sakin kalabiliyorsun. Bazı zamanlar sinirlenebilirsin ama çoğu zaman farkında olarak ve ölçülü davranıyorsun. Öfkeyi bastırmak yerine ifade etme ve çözüm üretme konusunda başarılısın. Bu sayede hem kendi sağlığını koruyor hem de çevrendeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kuruyorsun.

Senin öfken orta seviyede!

Senin öfke seviyen orta düzeyde; çoğu zaman kontrol edebilsen de küçük tetikleyicilerde patlamaya meyillisin. İş, trafik veya sosyal durumlar gibi stres faktörleri seni hızla etkileyebilir. Bu seviyede farkındalık kritik: öfkeni bastırmak yerine ifade etme yolları geliştirebilirsin (nefes egzersizi, kısa yürüyüş, duyguları yazıya dökmek). Patlamalar, ilişkileri ve sağlığı olumsuz etkileyebilir, bu yüzden düzenli öz-farkındalık teknikleri işe yarayabilir.

Senin öfken ciddi boyutlarda!

Senin öfke seviyen ciddi şekilde yüksek; küçük aksaklıklar bile seni uzun süre etkileyebiliyor. Tepkilerin çoğu zaman ani ve yoğun, bu da hem iş hem sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Kendini kontrol etme mekanizmaları sınırlı olabilir. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde boşaltmak için profesyonel destek almayı düşünebilirsin; nefes egzersizleri, meditasyon, fiziksel aktiviteler ve duyguları ifade etme yollarını geliştirmek çok önemli. Bu seviyede farkındalık ve bilinçli çaba şart.

Senin öfken çok ciddi boyutlarda!

Senin öfke seviyen ciddi derecede yüksek ve günlük hayatı etkiliyor. Patlamalar sık, ilişkiler zarar görüyor ve kendini sürekli yıpratıyor olabilirsin. Bu durumda profesyonel destek şart: psikolog, terapist veya öfke yönetimi programları. Öfkeyi bastırmak yerine yapılandırılmış yöntemlerle boşaltmak ve tetikleyicileri belirlemek hayati önem taşıyor. Ayrıca stres yönetimi, mindfulness ve iletişim teknikleri ile öfkenin hayatını ele geçirmesini önleyebilirsin. Bu süreç sabır ve istikrar gerektirir ama imkânsız değildir.

