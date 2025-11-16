Edebiyat Bilgin Bu Testte Full Çekmene Yetecek mi?

Edebiyat yalnızca kitaplardan ibaret değil; duyguların, dönemlerin, kelimelerin dans ettiği bir dünya. Her satır, yazarı kadar okuyucusuna da bir hikâye anlatır. Bu testte Türk edebiyatının en unutulmaz isimlerinden, eserlerden ve akımlardan oluşan 10 soruyla karşındayız. Hazırsan kelimelerin büyülü dünyasına dalalım ve bakalım senin edebiyat bilgin bu testte full çekmeye yetecek mi!