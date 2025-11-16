Edebiyat Bilgin Bu Testte Full Çekmene Yetecek mi?
Edebiyat yalnızca kitaplardan ibaret değil; duyguların, dönemlerin, kelimelerin dans ettiği bir dünya. Her satır, yazarı kadar okuyucusuna da bir hikâye anlatır. Bu testte Türk edebiyatının en unutulmaz isimlerinden, eserlerden ve akımlardan oluşan 10 soruyla karşındayız. Hazırsan kelimelerin büyülü dünyasına dalalım ve bakalım senin edebiyat bilgin bu testte full çekmeye yetecek mi!
1. Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk polisiye romanı hangisidir?
2. "Ben artık şarkı dinlemek değil, Şarkı söylemek istiyorum." dizesinin sahibi şairimiz kimdir?
3. Kutadgu Bilig adlı eserde adaleti temsil eden karakter hangisidir?
4. Edebiyat tarihimizdeki ilk mizah dergisi hangisidir?
5. Hangisi daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır?
6. Rodion Romanoviç Raskolnikov isimli karakter hangi kitapta yer alır?
7. İçimizdeki Şeytan adlı eser kime aittir?
8. Bir şiirin görsel bir şekilde düzenlenmesine ne denir?
9. Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinde başkahramanın adı nedir?
10. Ulysses adlı romanıyla ünlü olan yazar kimdir?
