Genel Kültürünü Ölçüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 11:01

Hazır mısın? Çünkü bu testte tarih, coğrafya, sanat, bilim ve popüler kültürden aklına gelebilecek her konuda seni zorlayacak sorular var! Bazıları “çok kolaymış” dedirtecek, bazıları ise “bunu nasıl bilemem ya?” diye düşündürecek. Hazırsan başlayalım!

1. Güneş sisteminde halkalarıyla ünlü gezegen hangisidir?

2. Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri “Son Akşam Yemeği” hangi şehirde sergilenmektedir?

3. İnsan vücudundaki en küçük kemik hangisidir?

4. 2024 Yaz Olimpiyatları hangi şehirde düzenlenmiştir?

5. “Mona Lisa” tablosu hangi müzede sergilenmektedir?

6. “Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen halk ozanı kimdir?

7. “Titanic” filmi hangi yönetmene aittir?

8. İlk Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan kadın yazar kimdir?

9. E=mc² formülüyle tanınan bilim insanı kimdir?

10. Hangi ülke “güneşin doğduğu ülke” olarak bilinir?

11. Beethoven hangi dönemin bestecisidir?

12. Dünyada internet ilk kez hangi yılda kullanılmaya başlandı?

