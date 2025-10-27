Genel Kültürünü Ölçüyoruz!
Hazır mısın? Çünkü bu testte tarih, coğrafya, sanat, bilim ve popüler kültürden aklına gelebilecek her konuda seni zorlayacak sorular var! Bazıları “çok kolaymış” dedirtecek, bazıları ise “bunu nasıl bilemem ya?” diye düşündürecek. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Güneş sisteminde halkalarıyla ünlü gezegen hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri “Son Akşam Yemeği” hangi şehirde sergilenmektedir?
3. İnsan vücudundaki en küçük kemik hangisidir?
4. 2024 Yaz Olimpiyatları hangi şehirde düzenlenmiştir?
5. “Mona Lisa” tablosu hangi müzede sergilenmektedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. “Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen halk ozanı kimdir?
7. “Titanic” filmi hangi yönetmene aittir?
8. İlk Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan kadın yazar kimdir?
9. E=mc² formülüyle tanınan bilim insanı kimdir?
10. Hangi ülke “güneşin doğduğu ülke” olarak bilinir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Beethoven hangi dönemin bestecisidir?
12. Dünyada internet ilk kez hangi yılda kullanılmaya başlandı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın