Zekan mı Güçlü, Sezgilerin mi?

Bir iç sesin var ki, adeta senin en yakın arkadaşın, en güvenilir rehberin. Her zaman orada, seninle birlikte, adeta kalbinin ritmini takip ediyor. Bu iç ses, seni diğerlerinden farklı kılan, seni özel yapan bir özellik. İnsanları anlama yeteneğin, onların ruhlarını okuma becerin, adeta bir hikaye anlatıcı gibi onların duygularını, düşüncelerini çözümleyebilmen, seni bir nevi modern zamanların şamanı yapıyor. Bir bakış, bir hareket, belki de bir sözcük... Senin için bunlar, insanların ruhlarına açılan kapılar. İçgüdülerinle hareket ediyorsun, bazen mantığınla çelişse bile. Bu hislerin, çoğu zaman açıklanamaz bir şekilde doğru çıkıyor. Bu durum, seni biraz mistik, biraz da gizemli kılıyor. İnsanlar, bu etkileyici aura karşısında adeta büyüleniyorlar. Ancak, her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi, bu aşırı sezgisellik de bazen seni zor durumda bırakabiliyor. Belki de fazla güvendiğin için, belki de detaylara fazla takılmadığın için... Ama sonuçta, senin gibi hisleriyle yaşayan, duygularıyla hareket eden biri için, bu durum hayatın ta kendisi. Her ne olursa olsun, sen bu yolda ilerlemeye devam ediyorsun, çünkü senin için en önemli şey, kalbinin sesini dinlemek, duygularınla yaşamak.