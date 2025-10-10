Zekan mı Güçlü, Sezgilerin mi?
Kimi zaman mantığın yönlendirir, kimi zaman iç sesin… Bazen uzun uzun düşünürsün, bazen saniyeler içinde doğru kararı verirsin. Peki senin karar mekanizmanın asıl gücü nerede saklı: Zekanda mı, sezgilerinde mi, yoksa ikisinin mükemmel dengesinde mi?
Hadi teste!
1. Karar verirken “iç sesin” ne kadar söz sahibidir?
2. Yeni biriyle tanıştığında önce neye dikkat edersin?
3. Rasyonel biri seni sıkıcı mı bulur yoksa güvenilir mi?
4. Karşına bir fırsat çıktığında ne yaparsın?
5. İçgüdülerine güvenip sonradan pişman olduğun oldu mu?
6. Birini ilk bakışta çözme oranını kaçta kaç görüyorsun?
7. Zor bir problemle karşılaştığında ilk adımın ne olur?
8. Başkalarının duygularını anlamada kendine ne kadar güvenirsin?
9. Rüya veya içgüdü gibi şeylerin hayatında yeri var mı?
10. Arkadaşların senden tavsiye istediğinde nasıl davranırsın?
Senin en büyük gücün zekan!
Senin en büyük gücün sezgilerin!
Senin mantığın ve sezgilerin dengede!
