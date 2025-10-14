Arkadaşın Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsa Gerçek Arkadaşın Değildir!

Biraz bencil, zaman zaman duyarsız ve sınır tanımaz davranışlar sergileyen bu kişi, belki de kendi dünyasında kaybolmuş durumda. Ancak, unutmayın ki, herkesin kötü bir günü olabilir ve bu tür davranışlar her zaman kişinin karakterinin bir parçası olmayabilir. Burada asıl önemli olan, sizin sınırlarınızı belirleme ve geri bildirimde bulunma yeteneğinizdir. Bu kişiyle samimi bir sohbet ayarlayın ve onunla, hangi davranışlarının sizin duygusal huzurunuzu bozduğunu paylaşın. Bu, ona kendi davranışlarını gözden geçirme ve belki de değişim için bir fırsat sunabilir. Unutmayın ki, insanlar genellikle kendi hatalarının farkında olmadan, başkalarını incitebilirler. Ancak, tüm bu çabalarınıza rağmen, eğer bu kişi hala aynı tutum ve davranışları sergilemeye devam ederse, belki de ilişkinizin doğasını yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Bu durumda, sağlıklı bir mesafe koymayı düşünebilirsiniz. Sonuçta, kendi duygusal sağlığınız ve huzurunuz her zaman önceliğiniz olmalıdır. Kendinize olan saygınızı ve değerinizi hiçbir zaman unutmayın.