Arkadaşın Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsa Gerçek Arkadaşın Değildir!

Arkadaşın Bu Davranışlardan 10 Tanesini Yapıyorsa Gerçek Arkadaşın Değildir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.10.2025 - 10:02

Arkadaşlık sınavı bazen küçük davranışlarda gizlidir. Gerçek arkadaş güven verir, yanında durur ve seni incitmez. Bu listeyi dikkatlice oku; eğer yakınındaki kişi bu davranışlardan 10 veya daha fazlasını yapıyorsa, ilişkinizi yeniden gözden geçirmen gerekir. 

Hadi teste!

Arkadaşında olanları seçer misin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

O senin gerçek arkadaşın!

Hayatın karmaşasında, zaman zaman küçük çatışmalar, yanlış anlaşılmalar ve hatta zamanla değişen davranışlar karşımıza çıkabilir. Ancak, unutmayın ki, gerçek dostluklar bu tür zorlukları aşabilen, yanınızda olmaya her daim istekli, saygı çerçevesinde hareket eden ve sizi koruyan kişilerle kurulur. Bu tür bir arkadaşlık, size enerji verir, hayatınıza renk katar. Konuştuğunuzda sorunlarınızın çözüldüğünü, birbirinizi desteklediğinizi ve birbirinizin en iyi yönlerini ortaya çıkardığınızı görürsünüz. Ancak, dostlukların da tıpkı bir çiçek gibi sulanması, bakımı ve güneş ışığına ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir. Bu, karşılıklı iletişim kurmak, birbirinizin sınırlarına saygı göstermek ve ilişkinizi canlı tutmak için çaba sarf etmek anlamına gelir. Gerçek dostluklar emek ister, ama emin olun ki, sağlam temeller üzerine kurulu bir dostluk, bu emeğin karşılığını fazlasıyla verir. Bu yüzden, dostluklarınıza değer verin, onları besleyin ve büyütün. Çünkü gerçek dostluklar, hayatın en güzel hediyelerinden biridir.

O senin gerçek arkadaşın olmayabilir!

Biraz bencil, zaman zaman duyarsız ve sınır tanımaz davranışlar sergileyen bu kişi, belki de kendi dünyasında kaybolmuş durumda. Ancak, unutmayın ki, herkesin kötü bir günü olabilir ve bu tür davranışlar her zaman kişinin karakterinin bir parçası olmayabilir. Burada asıl önemli olan, sizin sınırlarınızı belirleme ve geri bildirimde bulunma yeteneğinizdir. Bu kişiyle samimi bir sohbet ayarlayın ve onunla, hangi davranışlarının sizin duygusal huzurunuzu bozduğunu paylaşın. Bu, ona kendi davranışlarını gözden geçirme ve belki de değişim için bir fırsat sunabilir. Unutmayın ki, insanlar genellikle kendi hatalarının farkında olmadan, başkalarını incitebilirler. Ancak, tüm bu çabalarınıza rağmen, eğer bu kişi hala aynı tutum ve davranışları sergilemeye devam ederse, belki de ilişkinizin doğasını yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Bu durumda, sağlıklı bir mesafe koymayı düşünebilirsiniz. Sonuçta, kendi duygusal sağlığınız ve huzurunuz her zaman önceliğiniz olmalıdır. Kendinize olan saygınızı ve değerinizi hiçbir zaman unutmayın.

O senin gerçek arkadaşın değil!

Bir arkadaşın güvenilir olmadığını düşünüyorsan, bu durum genellikle davranışlarının düzenli ve tekrarlayıcı bir biçimde sana zarar vermesiyle belirginleşir. Bu tür ilişkiler, genellikle güven, empati ve karşılıklı saygının eksikliğiyle karakterizedir. Senin duygusal ihtiyaçların sürekli olarak göz ardı edilir, mahremiyetin ihlal edilir veya manipülasyona maruz kalabilirsin. Bu durumda, yapılması gerekenler oldukça net: Öncelikle kendi duygularını ve ihtiyaçlarını netleştirmen gerekiyor. Bu, senin ne hissettiğini ve neye ihtiyaç duyduğunu tam olarak anlaman için önemlidir. Ardından, arkadaşınla sınırlar koymalısın. Hangi davranışları kabul edip etmeyeceğini açıkça belirtmelisin. Bu, ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gereklidir. Eğer bu uyarılar sonuçsuz kalıyorsa, kendini korumak adına mesafe koyma ve gerekirse ilişkiyi sonlandırma hakkını saklı tutmalısın. Kendini korumak bencillik değil, sağlıklı yaşamın gereğidir. Unutma, senin duygusal sağlığın her zaman önceliklidir ve bu, herhangi bir ilişkide en önemli unsurdur. Bu durumlarla karşılaştığında, kendini suçlu hissetmemelisin. Herkesin kendi duygusal ihtiyaçları ve sınırları vardır ve bunları korumak her bireyin hakkıdır. Kendini korumak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmenin en önemli adımlarından biridir.

O senin kesinlikle arkadaşın değil!

Bu kişi, tutarsız ve manipülatif davranışlar sergileyerek, bir çırpıda size karşı saygısızlıkta bulunabiliyor ve duygusal açıdan da istikrarı hiçbir zaman yakalayamıyor. Bu tür bir davranış, sadece sizin güvenliğinizi değil, aynı zamanda özgüveninizi ve duygusal sağlığınızı da ciddi bir şekilde riske atıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, önceliğiniz her zaman güvenliğiniz olmalıdır. Bu noktada, size destek olabilecek güvenilir kişilere veya profesyonellere başvurmanız, durumu onlarla paylaşmanız önemlidir. Eğer bu ilişki, duygusal ya da sosyal açıdan sizi tüketiyorsa, ilişkiyi sonlandırmayı ciddi şekilde düşünmeniz gerekiyor. Unutmayın, kendinizi korumak, sınırlarınızı belirlemek ve gerektiğinde bu tür bir ilişkiden uzaklaşmak, en sağlıklı adım olacaktır. Kendinize değer verin ve bu tür toksik ilişkilerin sizi yıpratmasına izin vermeyin. Kendi sağlığınız ve mutluluğunuz her zaman önceliğiniz olmalıdır. Bu, belki de hayatınızın en önemli kararı olabilir ve bu kararı verirken kendinizi düşünmekten çekinmeyin.

