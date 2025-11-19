Onsuz Kendini Nasıl Hissediyorsun?
Birini hayatından çıkardığında ya da kısa bir süre bile uzağında kaldığında hislerin, o kişiyle kurduğun bağın aslında ne kadar derin olduğunu açığa çıkarır. Bazı ilişkiler yokluğunda boşluk bırakır, bazıları özlemle kendini gösterir, bazıları ise insanın özgürlüğünü hatırlatır.
Hadi teste!
1. Onu görmediğin bir gün nasıl hissedersin?
2. Gün içinde aklına sık sık gelir mi?
3. Uzak kaldığınızda en çok neyi hissedersin?
4. Onunla ilgili bir şey hatırladığında ne olur?
5. Onun yokluğu seni nasıl etkiler?
6. Birlikte olduğunuz zamanları düşününce…
7. Onsuzken sosyal hayatın nasıl?
8. Onu özlediğini anladığında ne yaparsın?
9. Onunla bağının nasıl olduğunu düşünüyorsun?
10. Gün sonunda onu düşünür müsün?
Onsuz eksik hissediyorsun!
Onsuz pek bir şey değişmiyor!
Onsuz çok zorlanıyorsun!
Onsuz çok hafif hissediyorsun!
