Onsuz Kendini Nasıl Hissediyorsun?

Onun yokluğu, seni ağırlaştıran bir hüzünle doldurmuyor, aksine daha özgür bir alanın kapılarını aralıyor gibi. Ruhun sanki biraz daha hafiflemiş, daha rahat nefes alıyor ve kendi düzenine dönüş hissi, içinde bir ferahlık dalgası yaratıyor. Bu ferahlık, sanki bir yaz sabahı, güneşin ilk ışıklarıyla uyanmışsın da, pencereden içeri dolan taze bir esintiyle yeni bir güne merhaba demişsin gibi. Bu hissettiğin, duygusuzluk değil, tam aksine senin enerjinin daralmadığı, genişleyebildiği bir alana duyduğun ihtiyaçla ilgili. Onsuzlukla birlikte, sanki daha dengeli, daha aktif, daha enerjik ve en önemlisi daha çok kendin gibisin. Bu his, genellikle bir dönüşümün, bir bitişin kabullenilişinin veya enerjisel olarak daha doğru, daha uyumlu bir yola geçtiğinin işaretidir. Bu hissettiğin, bir nevi yeniden doğuş gibi. Seni saran bu ferahlık, sanki bir bahar sabahı, doğanın uyanışını izlerken hissettiğin huzur gibi. Bu duygu, belki de hayatının yeni bir sayfasını açmanın, daha özgür, daha mutlu ve daha huzurlu bir hayata adım atmanın müjdecisi olabilir.