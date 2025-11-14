Sizi Birbirinize Ne Bağlıyor?
Bazı ilişkiler vardır, fırtınalar kopsa da iki kalp birbirini bırakmaz. Peki bu bağı güçlü kılan şey nedir? Gerçek aşk mı, güven duygusu mu, birlikte geçirilen yılların alışkanlığı mı, yoksa kaderin dokunuşu mu?
Hadi teste!
1. Partnerinle aranızdaki en güçlü his ne?
2. Birlikte olduğunuzda zaman nasıl geçiyor?
3. Onunla kavga ettiğinde ne düşünüyorsun?
4. Partnerin seni en çok nasıl etkiliyor?
5. Onunla olan ilişkin hangi kelimeyle tanımlanabilir?
6. Ayrı kaldığınızda en çok neyi özlüyorsun?
7. İlişkinizdeki en güçlü yön ne?
8. Partnerinle geleceğe dair konuştuğunuzda ne hissediyorsun?
9. Partnerinle olan iletişiminiz nasıl?
10. Onun yanında kim oluyorsun?
Sizi birbirinize güven bağlıyor!
Sizi birbirinize tutku bağlıyor!
Sizi birbirinize alışkanlık bağlıyor!
Sizi birbirinize kader bağlıyor!
