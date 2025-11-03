Yeni Bir İlişkiye Neden Hazır Değilsin?
Yeni bir ilişkiye adım atmak heyecan vericidir ama bazen içten bir ses “henüz hazır değilim” der. Bu test, kalbindeki çekincelerin kaynağını keşfetmene yardımcı olacak geçmişten kalan yaralar mı, önceliklerin mi, korkuların mı yoksa hayat koşulları mı seni geri tutuyor?
Hadi teste!
1. Yeni biriyle karşılaştığında ilk ne düşünürsün?
2. Eski ilişkin hakkında hala düşünceler kafanı kurcalıyor mu?
3. Halihazırda hayatında yoğun bir dönem var mı (iş, okul, taşınma vb.)?
4. Kendinle barışık mısın?
5. Duygusal olarak kırılmaktan korkuyor musun?
6. İlişkinin ileriye taşınması seni korkutur mu?
7. Beklentilerin/standartların çok yüksek mi?
8. Yeni birine duygularını açma konusunda ne kadar isteklisin?
Sen geçmişi atlatamadığın için hazır değilsin!
Sen kendinle meşgul olduğun için hazır değilsin!
Sen korkularını yenemediğin için hazır değilsin!
Sen standartların yüksek olduğu için hazır değilsin!
