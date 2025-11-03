onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Yeni Bir İlişkiye Neden Hazır Değilsin?

Yeni Bir İlişkiye Neden Hazır Değilsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 15:01

Yeni bir ilişkiye adım atmak heyecan vericidir ama bazen içten bir ses “henüz hazır değilim” der. Bu test, kalbindeki çekincelerin kaynağını keşfetmene yardımcı olacak geçmişten kalan yaralar mı, önceliklerin mi, korkuların mı yoksa hayat koşulları mı seni geri tutuyor?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yeni biriyle karşılaştığında ilk ne düşünürsün?

2. Eski ilişkin hakkında hala düşünceler kafanı kurcalıyor mu?

3. Halihazırda hayatında yoğun bir dönem var mı (iş, okul, taşınma vb.)?

4. Kendinle barışık mısın?

5. Duygusal olarak kırılmaktan korkuyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkinin ileriye taşınması seni korkutur mu?

7. Beklentilerin/standartların çok yüksek mi?

8. Yeni birine duygularını açma konusunda ne kadar isteklisin?

9. Duygusal olarak kırılmaktan korkuyor musun?

Sen geçmişi atlatamadığın için hazır değilsin!

Kalbinde hala yankılanan geçmiş ilişki yaraları, ihanetin acı izleri ve henüz kapanmamış duygusal hesaplar, hayatının yeni bir sayfasını açmanın önünde bir engel oluşturuyor. Sorularında sıkça karşılaştığımız 'kırılma', 'geçmiş' ve 'güven' temaları, adeta bir aşk haritası çiziyor ve bu harita, yeni bir ilişkiye adım atmadan önce içsel yaralarını onarman gerektiğini fısıldıyor. Bu süreçte sabırlı olmanın önemini vurgulamak isteriz. İyileşme, bir yürüyüşe çıkmak gibi değil, daha çok bir maraton koşmak gibidir. Her adımda biraz daha ilerlersin ve her ilerleyişinle biraz daha güçlenirsin. Bu süreçte kendine zaman tanıman ve yaralarının iyileşmesine izin vermen, ileride daha sağlıklı ve dengeli bir bağ kurma şansını artıracaktır. Bir sonraki aşk macerana atılmadan önce, geçmişin gölgesinden çıkıp, yaralarını iyileştirmen gerektiğini unutma. Bu, hem kendin için hem de gelecekteki ilişkilerin için önemli bir adım olacaktır. İyileşme sürecinde sabırlı ol ve unutma ki, her yara zamanla iyileşir.

Sen kendinle meşgul olduğun için hazır değilsin!

Hayatın, önünde beliren net hedeflerle dolu. Yoğun bir kariyer hayatı, belki bir taşınma veya çeşitli taahhütlerle meşgulsün. Sorularında belirgin olan 'zaman', 'öncelik' ve 'yoğunluk' temaları, senin hayatının ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durumun duygusal olarak kendini kapatman anlamına gelmediğini unutma. Aslında, bu durum tamamen pratik bir sorun; ilişkiye yeterli enerji ayıramamanla ilgili. Bu, tamamen geçici bir durum ve kesinlikle saygı gösterilmesi gereken bir durum. Ancak, tüm bu yoğunluk içinde, belki de ilişkiyi tamamen kapatmak yerine, daha düşük tempolu ve esnek bir tanışma sürecine açık olabilirsin. Bu, hem kendine hem de potansiyel bir partnerine karşı adil olmanı sağlar. Önceliklerini ve zaman yönetimini gözden geçirmen, bu süreçte sana yardımcı olabilir. Belki de bazı alanlarda daha esnek olabilirsin. Kendine şu soruyu sormalısın: Hangi alanlarda esnek olabilirim ve hangi alanlarda olamam? Bu, hem senin hem de ilişkinin sağlığı için önemlidir. Unutma, her zaman kendi ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurman önemlidir.

Sen korkularını yenemediğin için hazır değilsin!

Cevapların, ruhunun derinliklerinde özgürlüğünü kaybetme korkusu, terk edilme endişesi ya da bağlılık korkusu gibi duygusal fırtınaların dalgalandığını gösteriyor. Bu sonuçlar, hem duygusal hem de zihinsel düzeyde, içindeki bazı yaraların ve ilişkilerle ilgili kaygıların hala taptaze olduğunu gözler önüne seriyor. Bu türden korkular genellikle çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerden, geçmişteki travmalardan ya da önceki ilişkilerde karşılaştığın olumsuz durumlardan beslenir. Farkındalık çalışmaları, güven inşa etme eğitimleri ve gerektiğinde profesyonel bir destek almak, bu korkuların üstesinden gelmene yardımcı olabilir. Küçük adımlarla güven pratiği yapmayı deneyebilirsin. Öncelikle duygusal olarak küçük paylaşımlar yaparak başlayabilir, ardından kendin için sınır koyma ve geri çekilme noktalarını belirleyebilirsin. Bu süreç, seni daha güçlü ve hazır hissettirebilir. Bu yolculukta, kendi iç dünyanı keşfederken, belki de yeni bir benliğinle tanışacaksın. Kendi kendine olan yolculuğun, belki de en büyük maceran olacak. Kendine güvenmeyi öğrenirken, belki de en büyük dostun kendin olacak. Bu süreçte, belki de en büyük destekçin kendin olacak. Kendine güvenmeyi öğrenirken, belki de en büyük dostun kendin olacak. Bu süreçte, belki de en büyük destekçin kendin olacak. Kendine güvenmeyi öğrenirken, belki de en büyük dostun kendin olacak.

Sen standartların yüksek olduğu için hazır değilsin!

Hayatta bazen aşk kapınızı çalar, ancak bazen de hayatın karmaşası ve koşulları (uzun mesafe ilişkileri, yoğun iş temposu, aile baskıları ve daha fazlası) bu kapıyı açmanıza engel olabilir. Ya da belki de sorun, sizin beklentilerinizin ve standartlarınızın bulutların üzerinde olmasıdır. Anladığım kadarıyla, 'yüksek standartlar', 'bağımsızlık' ve 'planlar' sizin ilişki anlayışınızın anahtar kelimeleri gibi görünüyor. Eğer ilişkiye engel olan şeyler pratik sorunlarsa, yani zaman veya mesafe gibi, bunları çözülebilir adımlara ayırarak üstesinden gelebilirsiniz. Ancak, eğer beklentileriniz çok yüksekse, bu durum sizin potansiyel olarak iyi insanları göz ardı etmenize ve kaçırmanıza neden olabilir. Bu noktada kendinize biraz dürüstlük göstermeniz gerekiyor. Kendinize şu soruyu sorun: 'Bu kriterler gerçekten benim ihtiyaçlarımı mı, yoksa dışarıdan gelen baskıları mı yansıtıyor?' Belki de bu sorunun cevabı, ilişkiye daha açık hale gelmenizi sağlayacak bir yol gösterici olabilir. Biraz küçük fedakârlıklar yapmayı düşünün veya belki de önceliklerinizi biraz düzenleyin. Belki de bu sayede, aşk kapınızı çaldığında onu içeri alabilecek bir alan yaratabilirsiniz. Bu, sadece sizin için değil, aynı zamanda hayatınıza girecek olan o özel kişi için de daha iyi olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın