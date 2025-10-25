Bu Evet/Hayır Testine Göre Neden Yalnızsın Öğreniyoruz!
Yalnızlık bazen huzurun diğer adıdır, bazen de içten içe susturamadığın bir boşluk… Peki senin yalnızlığının nedeni ne? Merak ediyorsan hadi teste!
1. İnsanlara içini kolayca açabiliyor musun?
2. Yeni birine güvenmek senin için zor mu?
3. Geçmişte bir ilişkinde çok kırıldığını düşünüyor musun?
4. Yalnızken kendini güvende hissediyor musun?
5. Birinin seni gerçekten anlamayacağını düşünüyor musun?
6. Kalbini korumak için uzak durduğun insanlar oldu mu?
7. Bazen duygularını bastırmak sana daha kolay geliyor mu?
8. Romantik biri misin?
9. Geçmişte “bir daha aşık olmam” dediğin bir an yaşadın mı?
10. İnsanların seni yüzeysel tanıdığını mı düşünüyorsun?
Sen yalnızsın çünkü kendini korumaya çalışıyorsun!
Sen yalnızsın çünkü doğru kişiyi bulamadın!
