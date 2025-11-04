Sen Birlikte Olduğun Kişiye Ne Katıyorsun?

Bir ilişkide herkes bir şey getirir: sevgi, huzur, eğlence ya da güven… Peki sen kalbini paylaştığın kişiye aslında ne katıyorsun? Onun dünyasını nasıl değiştiriyorsun, hangi yönün en çok iz bırakıyor? Bu testle duygusal enerjinin ilişkine nasıl yansıdığını ve partnerinin gözünde seni özel kılan yönünü keşfetmeye hazır ol!